ELEIÇÕES Ministro mexicano da Fazenda tenta acalmar ânimo do mercado após tensão com resultado eleitoral Ramírez de la O destacou que o foco da equipe é a redução do endividamento para cerca de 3% do Produto Interno Bruto

Após uma segunda-feira de nervosismo no mercado de ações e câmbio no México, o Ministro da Fazenda do país, Rogelio Ramírez de la O, tentou acalmar os ânimos de investidores ao se pronunciar sobre as prioridades econômicas do futuro governo de Claudia Sheinbaum, que venceu as eleições gerais no domingo.

Ao anunciar que permaneceria no comando do Ministério da Fazenda, Ramírez de la O destacou que o foco da equipe é a redução do endividamento para cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB), a disciplina fiscal e o compromisso com o Estado de direito.

Nesta terça-feira, o peso mexicano estendeu a forte pressão da véspera, mas a bolsa da Cidade do México ensaiou recuperação.

Há um temor entre os investidores sobre a possibilidade de alteração da Constituição se o oficialismo alcançar a maioria qualificada no Congresso, além da incerteza sobre como o governo administrará o déficit fiscal, estimado ainda em 5,9% do PIB. Fonte: Associated Press.

