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Ministros das Finanças do G20 pedem navegação "livre e segura" em Ormuz
As reuniões estão sendo organizadas pelos Estados Unidos
Ormuz é um estreito estratégico para o translado de navios de carga, principalmente para os que transportam petróleo - Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP
Os ministros das Finanças do G20 defenderam nesta terça-feira (1º) uma navegação "livre e segura" no estreito de Ormuz, ao fim de dois dias de reuniões organizadas pelos Estados Unidos.
"Estamos preocupados com a persistência de interrupções no comércio de energia e ressaltamos que a navegação livre, segura e previsível através do estreito de Ormuz e em todo o mundo, assim como a resolução das guerras e conflitos em curso, são essenciais para manter um crescimento sustentável", afirmou a declaração da Presidência do G20.
Eles especificaram que o parágrafo que menciona Ormuz foi "aprovado por todos os membros do G20, com exceção da China".