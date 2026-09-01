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Mundo Ministros das Finanças do G20 pedem navegação "livre e segura" em Ormuz As reuniões estão sendo organizadas pelos Estados Unidos

Os ministros das Finanças do G20 defenderam nesta terça-feira (1º) uma navegação "livre e segura" no estreito de Ormuz, ao fim de dois dias de reuniões organizadas pelos Estados Unidos.

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"Estamos preocupados com a persistência de interrupções no comércio de energia e ressaltamos que a navegação livre, segura e previsível através do estreito de Ormuz e em todo o mundo, assim como a resolução das guerras e conflitos em curso, são essenciais para manter um crescimento sustentável", afirmou a declaração da Presidência do G20.

Eles especificaram que o parágrafo que menciona Ormuz foi "aprovado por todos os membros do G20, com exceção da China".

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