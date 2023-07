A- A+

G20 Ministros do G20 não chegam a consenso sobre uso de combustíveis fósseis Reunião na Índia mostra divisão em críticas à Rússia. Países concordam na mobilização de financiamento de baixo custo para a transição energética e no maior uso do hidrogênio azul

A reunião de ministros de energia do G20 na Índia terminou sem um consenso sobre a redução gradual do uso de combustíveis fósseis.

Enquanto alguns países concordaram com a necessidade de diminuir gradualmente o uso ininterrupto de petróleo e gás, outros argumentaram que as preocupações com as emissões poderiam ser abordadas por tecnologias de remoção de carbono, de acordo com o documento final da reunião.

"Alguns países do Oriente Médio sentiram que as preocupações com emissões poderiam ser abordadas por tecnologias como captura, uso e sequestro de carbono ou outras tecnologias de redução. Ambos os caminhos são bons", disse o ministro de energia da Índia, Raj Kumar Singh.

Ele acrescentou que, de modo geral, “todos os membros concordaram com a necessidade de enfrentar as mudanças climáticas”.

As conversas, realizadas na província costeira de Goa, tiveram como objetivo definir o tom da transição energética antes da reunião dos líderes do G20 em setembro e da COP28 em Dubai em dezembro.

Os ministros se reuniram enquanto o calor extremo atinge partes da Europa, Ásia e Estados Unidos, incluindo ondas de calor que renovaram recordes de temperatura e levaram a mortes na Índia e em outros lugares. Isso gerou demandas por mais urgência na ação climática e para que as nações assumam um compromisso maior de limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5°C.

As negociações na semana passada entre os EUA e a China - os dois maiores emissores do mundo - não resultaram em grandes progressos, embora os países acelerem as discussões e cheguem a algum acordo sobre a necessidade de reduzir o uso de carvão, disse o enviado climático dos EUA, John Kerry.

Falta de consenso

As autoridades em Goa também não chegaram a um acordo sobre uma linguagem comum para criticar a Rússia por sua invasão da Ucrânia em 2022, que abalou as cadeias de abastecimento globais e afetou o fornecimento de energia para muitos países.

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, atacou o primeiro vice-ministro da Energia da Rússia, Pavel Sorokin, por promover uma “visão de mundo distorcida” sobre as origens da crise energética e pela guerra na Ucrânia em geral.

Habeck, que também é ministro da ação climática, participou do encontro como a parada final de uma viagem de três dias à Índia liderando uma delegação de legisladores e líderes empresariais alemães.

A Rússia e a Arábia Saudita se opuseram a um acordo para triplicar a capacidade de geração renovável até 2030, e a China impediu o aumento da cooperação em matérias-primas críticas, segundo Habeck.

Houve unanimidade na mobilização de financiamento de baixo custo para a transição energética, desenvolvimento de tecnologias como hidrogênio limpo, armazenamento de energia, bem como acesso universal à energia, de acordo com o documento da reunião.

O grupo também concordou em considerar o hidrogênio azul – produzido em um processo que emite dióxido de carbono– em pé de igualdade com o hidrogênio verde.

