LUTO Morre o jornalista Mino Carta, fundador da revista CartaCapital, aos 91 anos Fundador de diversos veículos de imprensa estava internado na UTI há 2 semanas

O Instagram da revista Carta Capital confirmou o falecimento do jornalista ítalo-brasileiro Demetrio Carta, mais conhecido como Mino Carta, referência na imprensa nacional. Ele morreu aos 91 anos, nesta terça-feira (2), após enfrentar problemas de saúde. Há duas semanas, estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Mino é fundador de diversos veículos de imprensa. Em 1994, lançou a CartaCapital. Ele também inaugurou o Jornal da Tarde, do Grupo Estado. Mino Carta foi diretor das revistas Quatro Rodas, Veja e IstoÉ. Nasceu em Gênova, na Itália, no dia 6 de setembro de 1933. A família dele chegou em São Paulo em agosto de 1946.

A última revista lançada por ele relembrou que Carta nasceu numa família de jornalistas perseguidos pelo fascismo.

"Aqui, descobriu por acaso sua vocação: começou a escrever ainda adolescente e nunca mais parou. Fez do ofício uma forma de interpretar o país, com olhar atento às contradições de poder e firme desconfiança das elites brasileiras", disse a Carta.

Ainda segundo a revista, Mino, sempre acompanhado de uma máquina de escrever, da marca Olivetti, sempre recusou modismos tecnológicos e nunca escondeu o desencanto com os rumos do Brasil.

"Até o fim, manteve-se fiel a uma máxima: jornalismo deve servir à verdade, fiscalizar o poder e desafiar o pensamento único", finaliza a publicação.

