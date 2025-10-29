A- A+

Brasil Minuto de silêncio a vítimas de operação no Rio Janeiro vira bate-boca entre vereadores de SP A homenagem não foi aprovada

A proposta de um minuto de silêncio para vítimas da operação policial no Rio virou um bate-boca entre vereadores na Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira, 29. A homenagem não foi aprovada.

A discussão ocorreu no plenário da Casa. A vereadora Luna Zarattini (PT) propôs o tributo aos mais de 100 mortos na operação. A proposta tinha apoio de outros parlamentares da esquerda. Mas vereadores de direita defenderam a homenagem apenas aos quatro policiais assassinados.

"Quem atira em polícia tem que morrer mesmo", declarou Lucas Pavanato (PL). "(Espero) que os bandidos vão chorar no colo do capeta", afirmou Rubinho Nunes (União). "Criminoso não vai ter um minuto de silêncio nessa casa", disse Adrilles Jorge (União) "Não existe pena de morte no Brasil", rebateu Luna. "Vocês não são juízes. Bandido é só depois do devido processo legal. Aqui não é faroeste", criticou Luana Alves (Psol). "É um absurdo ter que dizer nessa Casa que na favela não tem só bandido", defendeu Keit Lima (Psol).

