Palestra Miopia cresce entre crianças e preocupa especialistas: evento no Recife alerta pais e educadores Encontro promovido por oftalmologistas apresenta novas terapias e orientações para conter avanço da miopia infantil

O avanço da miopia entre crianças e jovens tem preocupado especialistas da área de saúde ocular. Estudos internacionais indicam que, até 2050, metade da população mundial poderá ser míope, cerca de 5 bilhões de pessoas. Diante desse cenário, as oftalmologistas Ana Catarina Delgado e Andrea Sarmento, do Grupo Oftalmo Zona Sul, realizam nesta terça-feira (14), em dois turnos (7h30 e 13h30), uma palestra voltada a pais e educadores no Colégio Saber Viver, no bairro do Espinheiro, no Recife.

O objetivo do encontro é discutir o crescimento dos casos de miopia infantil, apresentar novas tecnologias de tratamento e orientar a comunidade escolar sobre formas de identificar precocemente o problema.

Durante a pandemia, a miopia, dificuldade de enxergar de longe, teve um aumento significativo em todo o mundo. Um estudo feito em Hong Kong mostrou que os casos cresceram 28,8% em 2020 e 36,2% em 2021, impulsionados pelo uso excessivo de telas e pela redução das atividades ao ar livre.

“Esse crescimento, que já atingiu níveis alarmantes no Oriente, agora começa a se refletir na população ocidental”, destacam as médicas.

Terapias e tecnologias de controle

Durante o evento, as oftalmologistas apresentarão dados atualizados sobre o avanço da miopia infantil e farão demonstrações de tratamentos inovadores, como as lentes de contato Coopervision MiSight 1 Day, que ajudam a frear o aumento do grau em crianças a partir dos seis anos.

Colírios específicos, que controlam o crescimento do olho;

Lentes com tecnologia de controle de progressão, de uso diário e descartável;

Ortoceratologia (lente pijama), usada durante o sono para remodelar a córnea;

Óculos com lentes estabilizadoras de grau.

Além dos tratamentos, as especialistas reforçam que mudanças de comportamento são fundamentais para prevenir a miopia. A recomendação é reduzir o tempo de exposição às telas e priorizar o contato com ambientes externos.



“Indicamos pelo menos duas horas diárias de atividades ao ar livre. A luz natural estimula a produção de dopamina, que ajuda a controlar o crescimento ocular”, explicam.

Até 2 anos: evitar totalmente o uso de telas;

De 2 a 5 anos: limite de 1 hora por dia;

A partir dos 5 anos: até 2 horas diárias.

Histórico familiar aumenta o risco



Outro ponto de atenção é o histórico genético. Quando um dos pais é míope, o risco da criança desenvolver o problema triplica. Se ambos os pais têm miopia, a probabilidade pode ser sete vezes maior. Por isso, as especialistas recomendam consultas oftalmológicas regulares desde a infância.

Com o encontro, o Grupo Oftalmo Zona Sul busca envolver famílias e educadores na prevenção da miopia infantil. O diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo são apontados como as principais estratégias para evitar complicações futuras, como glaucoma, descolamento de retina e cegueira permanente.

SERVIÇO

Palestra: Miopia Infantil: Como identificar e prevenir

Com: oftalmologistas Ana Catarina Delgado e Andrea Sarmento (Grupo Oftalmo Zona Sul)

Data: terça-feira, 14 de outubro

Horários: 7h30 e 13h30

Local: Colégio Saber Viver, bairro do Espinheiro, Recife

Com informações da assessoria

