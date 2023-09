Mirabilandia: brinquedo se rompe nas alturas, e mulher sofre traumatismo cranioencefálico 

A- A+

O brinquedo Wave Swinger (em português, passeio de balanço ou passeio de balanço de cadeira) do Mirabilandia, parque de diversões localizado no Olinda, no limite com Recife, teve o rompimento de uma de suas cordas de sustentação na tarde desta sexta-feira (22), e uma mulher que estava nele foi arremessada.



A estrutura do brinquedo funciona como um “carrossel invertido”, onde as cadeiras ficam suspensas enquanto giram num altura de até 12 metros.

Mulher é arremessada de brinquedo no Mirabilandia, em Olinda. Acidente foi registrado em vídeo. O fato foi na atração Wave Singer. Vítima foi socorrida desacordada para o hospital da Restauração.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e prestou atendimento à vítima, encaminhada até o Hospital da Restauração (HR), no Recife, com traumatismo cranioencefálico grave e com possíveis fraturas em membros superiores.



Apesar do ocorrido, o Mirabilandia continua em funcionamento. Inclusive, com festas de aniversário acontecendo no interior do espaço. Há uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) no estacionamento.



Wave Swinger

O brinquedo começou a funcionar no parque em novembro de 2020. O Wave Swinger tem cadeiras individuais e comporta 48 pessoas por vez. A atração chega a 12 metros de altura e gira em torno de um eixo central fazendo movimentos como uma onda, que duram até dois minutos. De fabricação italiana, o Wave Swinger conta com LEDs que acendem durante a noite. A altura mínima para andar nesta atração é 1,30m.

