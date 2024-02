A- A+

PERNAMBUCO Mirabilandia lamenta morte de Dávine Muniz, mulher que ficou ferida após acidente no parque A causa da morte de Dávine ainda não foi confirmada. A família se prepara para liberar o corpo e dar início às preparações para o sepultamento na manhã desta quinta

O Mirabilandia, por meio de nota, lamentou a morte de Davine Muniz Cordeiro, de 34 anos, que faleceu na manhã desta quinta-feira (1°). Ela ficou gravemente ferida após ser arremessada de um brinquedo no parque em 24 de setembro do ano passado.

Na nota, o parque disse se solidarizar com a família e afirmou que "poucas palavras poderão representar o conforto neste momento, principalmente para quem sempre busca oferecer momentos de entretenimento e alegria".



A causa da morte de Dávine ainda não foi confirmada. A família se prepara para liberar o corpo e dar início às preparações para o sepultamento na manhã desta quinta.



Confira, abaixo, a nota na íntegra:

A direção e todos os que fazem o Mirabilandia lamentam a perda de Dávine Muniz, solidarizando-se com a família. Poucas palavras poderão representar o conforto neste momento, principalmente para quem sempre busca oferecer momentos de entretenimento e alegria. Que seja recebida com todas as honras na sua passagem deste nosso plano.

