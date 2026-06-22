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SÃO JOÃO Mirim Explosão conquista título do Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis do Recife Grupo de Jaboatão dos Guararapes venceu a 22ª edição da disputa com apresentação inspirada na Batalha dos Guararapes; Raio de Sol e Matutinho Dançante completaram o pódio

A quadrilha junina Mirim Explosão, de Jaboatão dos Guararapes, conquistou o primeiro lugar na 22ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis do Recife.

A competição, promovida durante o ciclo junino da capital pernambucana, reuniu 19 grupos e destacou produções que abordaram temas ligados à história, à cultura e a questões contemporâneas.

Com o tema “Insurgentes”, a campeã levou para a arena uma releitura da Batalha dos Guararapes, episódio considerado um marco da formação histórica de Pernambuco. A apresentação garantiu à Mirim Explosão não apenas o título principal, mas também os troféus de melhor figurino e melhor marcador.

O segundo lugar ficou com a Raio de Sol, que apresentou o tema “Coração de Argila: Viva Mestre Eudócio”. O espetáculo homenageou a tradição dos bonecos de barro de Caruaru e a obra do mestre artesão, um dos nomes ligados à cultura popular do Agreste pernambucano.

A quadrilha também se destacou ao vencer nas categorias de melhor coreografia e melhor trilha sonora.

Já a Matutinho Dançante garantiu a terceira colocação com o tema “Entre Janelas”. A apresentação trouxe uma reflexão sobre o impacto das telas digitais na formação das novas gerações e o distanciamento dos livros e da leitura.

O grupo ainda conquistou os prêmios de melhor casamento e melhor desenvolvimento de tema. A quadrilha vinha de dois títulos consecutivos e voltou a figurar entre as três melhores da competição.

Além dos troféus, os três primeiros colocados receberam premiações em dinheiro de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente. Os destaques individuais de cada quesito avaliativo também foram contemplados com R$ 1 mil.

Resultado final

1º lugar – Explosão

2º lugar – Raio de Sol

3º lugar – Matutinho Dançante

Premiações por categoria

Casamento – Matutinho Dançante

Coreografia – Raio de Sol

Marcador – Explosão

Trilha Sonora – Raio de Sol

Figurino – Explosão

Desenvolvimento de Tema – Matutinho Dançante

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