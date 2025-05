A- A+

ÁSIA Miss é presa no Vietnã por promover falsa "bala de fibra" que continha laxante Mais de 100 mil caixas do produto teriam sido vendidas antes de escândalo no país

Vencedora do concurso de beleza Miss Grand International 2021 e celebridade no Vietnã, Nguyen Thuc Thuy Tien foi presa pelas autoridades do país sob a suspeita de cometer uma fraude para vender supostas "balas de fibra".



Os investigadores apontam que a influenciadora digital, detida nessa segunda-feira (19), promoveu "intensamente" o suplemento falsificado a consumidores em suas redes sociais.

Segundo a BBC, mais de 100 mil caixas do produto foram supostamente vendidas antes da eclosão do escândalo. Nguyen Thuc Thuy Tien divulgava as balas "Kera Supergreens" junto aos também influenciadores digitais Pham Quang Linh e Hang Du Muc — o trio alegava que cada goma continha fibras equivalentes a um prato de vegetais.

A reação pública à fraude se deu após um cliente enviar amostras da bala para testes em um laboratório. O estabelecimento identificou que as gomas tinham apenas 16 mg de fibra, abaixo dos 200 mg propagandeados.



As autoridades abriram uma investigação e descobriram o uso de ingredientes abaixo do padrão e o alto nível de sorbitol, usado em laxantes.

As autoridades já haviam multado os influenciadores em março, e eles pediram desculpas ao público. Pham e Hang Du Muc foram detidos no mês seguinte, sob acusação de fabricar produtos falsificados e fraudar clientes. A prisão de Nguyen foi anunciada nesta segunda-feira.

Vencedora do o concurso de beleza Miss Grand International, em Bangcoc, em 2021, Nguyen virou "queridinha" de marcas locais, foi convidada para vários reality shows no Vietnã e passou a atuar como influencer.



Antes do escândalo das balas de fibra, ela chegou a receber certificados de mérito do primeiro-ministro vietnamita e do Partido Comunista do Vietnã.

