A- A+

Acidente Miss Jamaica segue internada na UTI após sofrer queda no Miss Universo A modelo Gabrielle Henry, de 28 anos, caiu enquanto desfilava

A modelo Gabrielle Henry, de 28 anos, que representou a Jamaica no concurso Miss Universo de 2025, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Paolo Rangsit, em Bangkok, na Tailândia, após cair do palco durante uma das apresentações do desfile na última quarta-feira (19).

"Gabby não está tão bem quanto esperávamos, mas o hospital continua a tratá-la adequadamente", disse no sábado, 22, a irmã de Gabrielle, Phylicia Henry-Samuels, à Organização Miss Universo Jamaica. Phylicia está na Tailândia para acompanhar a recuperação da irmã, junto com a mãe, Maureen Henry.

Segundo a Organização Miss Universo Jamaica, a modelo deverá permanecer na UTI por, no mínimo, sete dias, enquanto os médicos continuam a monitorar seu estado de saúde de perto e a prestar os cuidados especializados necessários.

"Durante este momento extremamente difícil, a Organização Miss Universo Jamaica pede sinceramente aos jamaicanos que continuem a manter Gabrielle em suas orações", afirmou a instituição.

A modelo sofreu a queda enquanto caminhava pelo palco principal durante o desfile de vestido de gala na etapa preliminar do Miss Universo. Ela teve lacerações no queixo e no pé, mas não corre risco de vida.

Em uma publicação no Instagram, a Ministra da Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte da Jamaica, Olivia Grange, disse que a família de Gabrielle não acredita que houve erro na execução da caminhada da jovem antes da queda.

"Assim como sua família, todos nós estamos orgulhosos da resiliência e do espírito indomável de Gabrielle", afirmou Olivia. "Esperamos por sua rápida e completa recuperação."

A final do Miss Universo ocorreu na sexta-feira, 21, e teve a representante do México, Fátima Bosch, coroada como campeã. No início do mês, Bosch havia se envolvido em uma polêmica com o executivo e apresentador do concurso, Nawat Itsaragrisil.

Em uma transmissão ao vivo que viralizou, o empresário questionou e chegou a chamar a Miss México de "estúpida" por uma aparente falha em publicar conteúdo promocional sobre a Tailândia em suas redes sociais, o que provocou uma reação negativa.

Na época, Bosch saiu da sala acompanhada de algumas colegas e classificou a atitude do diretor como "falta de respeito". "O mundo deve testemunhar isso, porque somos mulheres independentes e este espaço nos permite fazer ouvir nossa voz", disse a mexicana à jornalistas. Itsaragrisil pediu desculpas após o ocorrido.

Veja também