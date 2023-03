Miss paraibana morre após pular de prédio em São Paulo para escapar de incêndio

A- A+

Um incêndio ocorrido em apartamento na Zona Sul de São Paulo, neste sábado, acabou em tragédia. A modelo Mayara Ingrid Silva Nitão, conhecida como "Maya Nitão", de 26 anos, na morreu após pular do 6º andar do prédio em que morava com o irmão na tentativa de escapar do fogo. Em janeiro deste ano, ela havia sido eleita a primeira Miss Sertão Paraibano CNB.

Ela foi socorrida e estava em estado grave no Hospital das Clínicas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não resistiu aos ferimentos. O irmão dela, de 23 anos, também estava no imóvel no momento do incêndio e levado ao Hospital Beneficiência Portuguesa por inalar fumaça.

As causas do incêndio ainda devem ser apuradas pelo Corpo de Bombeiros, que enviou treze viaturas ao local. O fogo foi contido por volta das 11h56 do sábado. A suspeita prelirminar é a de que o fogo tenha começado no ar-condicionado ou na tomada que fica ao lado do sofá.

Mayara era natural de Campina Grande e filha de um empresário de Itaporanga, interior da Paraíba. O pai dela, César Nitão, também era jornalista. Através das redes sociais, ele fez série de publicações homenageando a filha. A modelo morava em São Paulo há oito anos

O enterro e o velório da jovem estão previstos para ocorrer nesta terça-feira (28), em João Pessoa.

O perfil oficial do Concurso Nacional de Beleza (CNB) Miss Brasil expressou pesar pela morte da modelo. "Era uma jovem entusiasmada e cheia de vida, sempre muito atenciosa e ansiosa pelo momento de concorrer ao título de Miss Brasil Mundo. Oramos pela recuperação do seu irmão e expressamos nosso mais profundo pesar a todos os seus familiares, amigos e fãs", diz a postagem.



