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tragédia Miss venezuelana é encontrada morta sob escombros; família faz campanha para custear funeral Skarlent Rodríguez foi encontrada ao lado do seu namorado, José Castro, sob os escombros de um edifício que desabou

A modelo e miss venezuelana Skarlent Rodríguez e o namorado dela, José Castro, foram encontrados mortos sob os escombros de um edifício que desabou durante o terremoto que atingiu a Venezuela. O casal estava no apartamento onde morava, em Catia La Mar, no Estado de La Guaira, uma das regiões mais devastadas pelos tremores, e era procurado desde o desastre.

A localização dos corpos encerrou dias de buscas que mobilizaram familiares, equipes de resgate e milhares de pessoas que acompanharam o caso. A morte dos dois foi confirmada pela família em uma campanha de arrecadação criada na plataforma de financiamento coletivo GoFundMe para custear as despesas com os funerais.

Na descrição da campanha, os familiares agradeceram o apoio recebido durante as buscas, incluindo o trabalho de voluntários e a mobilização de pessoas que ajudaram a divulgar o desaparecimento do casal.

"Infelizmente, em 29 de junho de 2026, ambos foram encontrados sem vida... um ao lado do outro, juntos até o fim", escreveram.

Segundo a família, os custos das operações de busca e da retirada dos corpos dos escombros se somaram às despesas com os funerais. A situação financeira também foi agravada pelas perdas provocadas pelo terremoto.

Os parentes de José perderam quatro familiares na tragédia, o pai, a avó, um tio e uma tia, enquanto a família de Skarlent afirma que não conseguiu retomar o trabalho desde o desaparecimento da jovem.



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