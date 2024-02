A- A+

Foi dado o ponta pé inicial à Campanha da Fraternidade, na tarde desta quarta-feira (14), durante a tradicional Missa de Cinzas, que aconteceu no Parque da Jaqueira, com as presenças do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e da vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania).

O público lotou o parque para prestigiar a mobilização completa 60 anos e tem como tema “Fraternidade e amizade social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”, baseada no evangelho de Mateus 23:8.

Segundo Dom Paulo Jackson, a campanha expressa o modo de os cristãos viverem, de fato, a verdadeira conversão.

“Também é um tempo de olhar para Cristo e ver Cristo no pobre, na pessoa sofrida. Ele [Cristo] é um apelo de conversão para todos nós, nas muitas situações vividas pelos nossos irmãos e irmãs, muitos deles esquecidos e invisíveis pelas nossas calçadas”, disse ele.

Parceria com a Compesa

Na oportunidade, também foi assinado um pacto de parceria entre a Compesa, o Governo do Estado, a Arquidiocese de Olinda e Recife e a Casa do Pão, que está entre os beneficiados do mais novo programa ‘Conta Comigo’, onde a Companhia reverterá donativos para organizações sociais.

Para ajudar, os mais de 1,9 milhões de clientes da Compesa vão poder escolher, nas contas de água, valores a doar, entre R$ 1 e R$ 10, além da instituição para qual deseja que o dinheiro seja destinado.

“A Compesa é apenas um instrumento da mobilização social que a Casa do Pão já faz, tirando pessoas da invisibilidade e assistindo elas que, muitas vezes, precisam de banho, alimento e vestimenta. Essa é uma iniciativa que está alinhada com os propósitos do Governo de Pernambuco”, explicou o diretor presidente da Compesa, Alex Campos.

“A gente chega ao período da Quaresma falando de fraternidade, de amizade e sobre aquilo que a gente precisa fazer uns com os outros. Agora, com o ‘Conta Comigo’, a gente vai poder financiar parte do trabalho realizado pela Casa do Pão, que atende 2 mil pessoas por semana. Temos muita fé de que esse trabalho conjunto sempre vai permitir as pessoas poderem viver num ambiente melhor, aqui em Pernambuco”, salientou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Dias de santificação

A festividade também abre o tempo quaresmal, que é um período de preparação e santificação para a Páscoa que compreende 40 dias. Durante esse tempo, a igreja pede conversão, penitência, jejum, esmola e oração, em preparação para a Páscoa.

Não se diz “Aleluia”, nem se colocam flores na igreja. Não devem ser usados muitos instrumentos e não se canta Louvor. É um tempo de sacrifícios e mansidão, no qual se aprende sobre a misericórdia de Deus.

Algumas igrejas têm o costume de cobrir as imagens de Jesus e dos santos com um tecido roxo, que é a cor litúrgica da Quaresma, descobrindo-as somente na Semana Santa – mais especificamente na vigília pascal celebrada no Sábado Santo.

Liturgia

Na cerimônia, os fieis receberam o sinal da cruz, na testa, com as cinzas que restaram da queima dos ramos de palmeiras abençoados na Semana Santa de 2023.

A Missa de Cinzas traz a mensagem da finitude do corpo (“Lembra-te que és pó e ao pó voltarás” – Gênesis 3:19), mostrando a urgência da conversão para alcançar a vida eterna (“Convertei-vos e crede no Evangelho” – Marcos 1:15).

Veja também

Relações diplomáticas Cuba retoma relações diplomáticas com Coreia do Sul após 65 anos