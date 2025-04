A- A+

SEMANA SANTA Missa da Ceia do Senhor encerra programação da Quinta-Feira Santa A liturgia teve como momento principal a lavagem de pés de doze homens

A Missa da Ceia do Senhor fechou a programação da Quinta-Feira Santa na Catedral da Sé, em Olinda. Pela manhã, a igreja recebeu a Missa dos Santos Óleos.

A liturgia relembra o encontro de Jesus com seus discípulos na Última Ceia, que instituiu a Eucaristia e o sacramento da ordem.

Logo após a comunhão dos fiéis, o bispo realizou o traslado da âmbula com as hóstias consagradas que serão utilizadas no dia seguinte.

A Missa da Ceia do Senhor foi celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Dom Paulo Jackson, Arcebispo de Olinda e Recife | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

De acordo com o arcebispo, essa celebração marca o início do Tri Pascal, com os dias mais importantes da Semana Santa.

“São os três dias grandes da Semana Santa, que não é um mero feriado. Não é para passear, mas sim para participar da sua comunidade. É um dos momentos fundamentais da fé cristã e católica. Somos convidados a meditar os últimos dias e momentos de Jesus. Em Jerusalém, Ele celebra a Santa Ceia com seus discípulos, depois sobe ao Monte das Oliveiras e começa todo o drama da Paixão”, destacou Dom Paulo Jackson.

A mensagem fundamental da Páscoa, segundo ele, é a vitória da vida sobre a morte representada pela ressurreição de Jesus.

“A Semana Santa, como esta semana grande da nossa fé, é para celebração dos mistérios da Paixão, da morte e, sobretudo, da ressurreição do senhor. Ele está vivo! A ressurreição do senhor, com a vitória da vida sobre a morte, tem implicações éticas e sociais sobre nossas famílias e modo de ser. Jesus estar vivo é fundamental para que a gente possa ser testemunha da ressurreição”, completou o arcebispo.

Emoção com a lavagem de pés

Um momento marcante da Missa da Ceia do Senhor é a lavagem de pés. A igreja selecionou doze homens para representar os discípulos da Última Ceia.

No meio da celebração, Dom Paulo Jackson realizou a lavagem de pés dos homens.

Gabriel Alheiros foi um dos doze homens que receberam a lavagem de pés do arcebispo Dom Paulo Jackson.

Gabriel Alheiros, um dos 12 homens que recebeu a lavagem de pés | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O aposentado destacou o sentimento de participar da Missa da Ceia do Senhor e com todo o período da Páscoa.

“Plenitude da graça, do bem e do amor de Deus. Esse período significa renascimento e ressurgimento em nova vida com a vivência plena do sacramento e da liturgia. Ou seja, é a renúncia de si mesmo e o segmento total”, contou Gabriel.

Outro representante dos doze homens foi o professor Valmir Assis. Ele também comentou sobre a emoção deste momento.

“Quando o arcebispo se inclina e lava os pés dos leigos e leigas, é nesse momento que eu sinto que todos e todas nós somos um só. Eu sou muito feliz de fazer parte de uma igreja que lava os pés dos seus filhos e filhas”, concluiu.

Confira outras imagens da celebração:

Missa da Ceia do Senhor | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Missa da Ceia do Senhor | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Missa da Ceia do Senhor | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Missa da Ceia do Senhor | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Missa da Ceia do Senhor | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Missa da Ceia do Senhor | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Missa da Ceia do Senhor | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Missa da Ceia do Senhor | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Missa da Ceia do Senhor | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Programação da Semana Santa

Esta sexta-feira (18) não é dia de missa na programação da Semana Santa. Como a Igreja Católica faz memória do dia em que Jesus é morto, o que acontece é a veneração da Santa Cruz, pois, por ela, foi dada a salvação ao mundo.

O bispo não faz a consagração das hóstias, transformando-as em corpo e sangue de Cristo. Ele distribui com o povo as hóstias que foram consagradas no dia anterior. Também não há a bênção que sempre acontece ao final das celebrações na igreja.

Veja também