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Celebração Missa de Nossa Senhora Aparecida reúne centenas de fiéis em paróquia no Ipsep, Zona Sul do Recife Celebração antecede o dia da padroeira do Brasil, comemorada nesta segunda (12)

Centenas de fiéis acompanharam neste domingo (11), na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Ipsep, Zona Sul do Recife, uma missa em homenagem à padroeira do Brasil.

A liturgia foi presidida pelo pároco de Boa Viagem e vigário episcopal da região, padre Fábio Farias. O pároco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Ipsep, padre José Amaro Neto, também participou da celebração. Ele destacou a importância de homenagear a padroeira.

"Toda comunidade paroquial se reúne hoje já para comemorar Nossa Senhora (Aparecida), a padroeira do Brasil. Eu costumo dizer que além de ser essa identidade religiosa, Nossa Senhora Aparecida também é uma identidade nacional. Quem olha pra ela vê uma segunda bandeira. Amanhã pediremos muita paz, louvores e agradeceremos", disse.

Fiéis

A celebração em homenagem à Nossas Senhora Aparecida também é apontada pelos fiéis como um momento de união. Fábio Coutinho, de 42 anos, acompanhou a missa e refletiu sobre a importância da celebração.

"É um momento de unidade e fé. Nossa Senhora Aparecida Aparecida nos ensina a ser unidade na diversidade. Em um mundo tão polarizado e hostil, Nossa Senhora nos convida a sermos filhos daquele que nos deu a graça, que é Jesus Cristo", disse.

Maria Cristina, de 71 anos, acompanha as missas de Nossas Senhora Aparecida todos os anos. Ela destacou que acompanhar a celebração lhe dá forças para enfrentar todos os problemas.

"A gente tem que crê em alguma coisa. Eu creio em Jesus, nosso pai. É o que me salva dos meus problemas, me dá força. Isso aqui é tudo para mim. Não tem coisa mais linda que isso", comentou.

Programação

A programação em celebração ao dia de Nossa Senhora Aparecida continua nesta segunda (12), dia da padroeira, na Paróquia do Ipsep e em outras espalhadas pelo estado. Confira os horários e as celebrações abaixo.

Ipsep, Recife

5h - Missa presidida pelo padre José Amaro Neto

6h - Café da manhã paroquial

7h - Missa presidida pelo padre Adilson, dos Arautos do Evangelho

9h - Missa presidida pelo padre João Carlos Magalhães, com bênção das crianças

12h - Missa presidida pelo padre Kaio Duarte

15h - Missa presidida pelo padre Charles Araújo

16h30 - Grande procissão pelas ruas do bairro

18h - Missa de encerramento, presidida por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife

20h - Programação cultural



Janga, Paulista

6h30 - Ofício e Ladainha

8h - Celebração eucarística com as crianças, presidida pelo padre Joelmir José

16h - Recitação do Santo Terço, com a participação da Paróquia de Santo Amaro

16h30 - Procissão com saída da Igreja Matriz de Santo Amaro

18h - Celebração eucarística presidida por dom Paulo Jackson



Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes

9h - Missa

15h30 - Carreata com saída da Paróquia Nossa Senhora do Ó até a Capela da Conceição dos Médicos

Em seguida - Procissão até a matriz, com encerramento em celebração eucarística

Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata

7h - Celebração eucarística presidida pelo padre Deonilson Nogueira, da Paróquia São Lourenço Mártir, em São Lourenço da Mata

10h - Celebração eucarística presidida pelo padre Leandro, salesiano e reitor do Oratório do Horto, em Juazeiro do Norte (CE)

18h - Celebração eucarística presidida pelo padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, no Marco Zero, no Recife

Ao longo do dia - Alvorada, recitação do Ofício e procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida

Concentração na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, às margens do Rio Capibaribe

Juçaral, Cabo de Santo Agostinho

4h30 - Caminhada da Fé, com saída do Sítio Jaboatãozinho

7h - Cerimônia de bênção do novo manto de Nossa Senhora

8h - Café partilhado

Durante todo o dia - Praça de alimentação e feira de artesanato

9h - Adoração ao Santíssimo Sacramento e recitação do Terço Mariano

10h - Missa Solene presidida por dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife

12h - Almoço, com venda de refeições

13h30 - Caminho de Maria, com subida à Pedra do Arroz em oração

15h30 - Concentração e procissão pelas ruas de Juçaral

17h30 - Missa da chegada, presidida pelo padre Taciano Nascimento

19h - Show católico

Bela Vista, Vitória de Santo Antão

Alvorada festiva

6h - Saída dos romeiros da Capela de São Pedro em direção à matriz

7h - Santa Missa, presidida pelo padre Antônio Rendon, da Ordem dos Oblatos de Maria Imaculada (OMI)

10h - Missa Solene presidida por dom Josivaldo Bezerra, com bênção das crianças

16h - Santa Missa, presidida pelo padre Herbesson Luiz, da OMI

Em seguida - Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento

Encerramento - Apresentação musical de Beto e Companhia

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