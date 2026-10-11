Missa de Nossa Senhora Aparecida reúne centenas de fiéis em paróquia no Ipsep, Zona Sul do Recife
Celebração antecede o dia da padroeira do Brasil, comemorada nesta segunda (12)
Centenas de fiéis acompanharam neste domingo (11), na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Ipsep, Zona Sul do Recife, uma missa em homenagem à padroeira do Brasil.
A liturgia foi presidida pelo pároco de Boa Viagem e vigário episcopal da região, padre Fábio Farias. O pároco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Ipsep, padre José Amaro Neto, também participou da celebração. Ele destacou a importância de homenagear a padroeira.
"Toda comunidade paroquial se reúne hoje já para comemorar Nossa Senhora (Aparecida), a padroeira do Brasil. Eu costumo dizer que além de ser essa identidade religiosa, Nossa Senhora Aparecida também é uma identidade nacional. Quem olha pra ela vê uma segunda bandeira. Amanhã pediremos muita paz, louvores e agradeceremos", disse.
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Fiéis
A celebração em homenagem à Nossas Senhora Aparecida também é apontada pelos fiéis como um momento de união. Fábio Coutinho, de 42 anos, acompanhou a missa e refletiu sobre a importância da celebração.
"É um momento de unidade e fé. Nossa Senhora Aparecida Aparecida nos ensina a ser unidade na diversidade. Em um mundo tão polarizado e hostil, Nossa Senhora nos convida a sermos filhos daquele que nos deu a graça, que é Jesus Cristo", disse.
Maria Cristina, de 71 anos, acompanha as missas de Nossas Senhora Aparecida todos os anos. Ela destacou que acompanhar a celebração lhe dá forças para enfrentar todos os problemas.
"A gente tem que crê em alguma coisa. Eu creio em Jesus, nosso pai. É o que me salva dos meus problemas, me dá força. Isso aqui é tudo para mim. Não tem coisa mais linda que isso", comentou.
Programação
A programação em celebração ao dia de Nossa Senhora Aparecida continua nesta segunda (12), dia da padroeira, na Paróquia do Ipsep e em outras espalhadas pelo estado. Confira os horários e as celebrações abaixo.
Ipsep, Recife
5h - Missa presidida pelo padre José Amaro Neto
6h - Café da manhã paroquial
7h - Missa presidida pelo padre Adilson, dos Arautos do Evangelho
9h - Missa presidida pelo padre João Carlos Magalhães, com bênção das crianças
12h - Missa presidida pelo padre Kaio Duarte
15h - Missa presidida pelo padre Charles Araújo
16h30 - Grande procissão pelas ruas do bairro
18h - Missa de encerramento, presidida por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife
20h - Programação cultural
Janga, Paulista
6h30 - Ofício e Ladainha
8h - Celebração eucarística com as crianças, presidida pelo padre Joelmir José
16h - Recitação do Santo Terço, com a participação da Paróquia de Santo Amaro
16h30 - Procissão com saída da Igreja Matriz de Santo Amaro
18h - Celebração eucarística presidida por dom Paulo Jackson
Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes
9h - Missa
15h30 - Carreata com saída da Paróquia Nossa Senhora do Ó até a Capela da Conceição dos Médicos
Em seguida - Procissão até a matriz, com encerramento em celebração eucarística
Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata
7h - Celebração eucarística presidida pelo padre Deonilson Nogueira, da Paróquia São Lourenço Mártir, em São Lourenço da Mata
10h - Celebração eucarística presidida pelo padre Leandro, salesiano e reitor do Oratório do Horto, em Juazeiro do Norte (CE)
18h - Celebração eucarística presidida pelo padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, no Marco Zero, no Recife
Ao longo do dia - Alvorada, recitação do Ofício e procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida
Concentração na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, às margens do Rio Capibaribe
Juçaral, Cabo de Santo Agostinho
4h30 - Caminhada da Fé, com saída do Sítio Jaboatãozinho
7h - Cerimônia de bênção do novo manto de Nossa Senhora
8h - Café partilhado
Durante todo o dia - Praça de alimentação e feira de artesanato
9h - Adoração ao Santíssimo Sacramento e recitação do Terço Mariano
10h - Missa Solene presidida por dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife
12h - Almoço, com venda de refeições
13h30 - Caminho de Maria, com subida à Pedra do Arroz em oração
15h30 - Concentração e procissão pelas ruas de Juçaral
17h30 - Missa da chegada, presidida pelo padre Taciano Nascimento
19h - Show católico
Bela Vista, Vitória de Santo Antão
Alvorada festiva
6h - Saída dos romeiros da Capela de São Pedro em direção à matriz
7h - Santa Missa, presidida pelo padre Antônio Rendon, da Ordem dos Oblatos de Maria Imaculada (OMI)
10h - Missa Solene presidida por dom Josivaldo Bezerra, com bênção das crianças
16h - Santa Missa, presidida pelo padre Herbesson Luiz, da OMI
Em seguida - Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento
Encerramento - Apresentação musical de Beto e Companhia