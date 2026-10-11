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Celebração

Missa de Nossa Senhora Aparecida reúne centenas de fiéis em paróquia no Ipsep, Zona Sul do Recife

Celebração antecede o dia da padroeira do Brasil, comemorada nesta segunda (12)

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A celebração em homenagem à Nossas Senhora Aparecida também é apontada pelos fiéis como um momento de uniãoA celebração em homenagem à Nossas Senhora Aparecida também é apontada pelos fiéis como um momento de união - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis acompanharam neste domingo (11), na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Ipsep, Zona Sul do Recife, uma missa em homenagem à padroeira do Brasil.

A liturgia foi presidida pelo pároco de Boa Viagem e vigário episcopal da região, padre Fábio Farias. O pároco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Ipsep, padre José Amaro Neto, também participou da celebração. Ele destacou a importância de homenagear a padroeira.

"Toda comunidade paroquial se reúne hoje já para comemorar Nossa Senhora (Aparecida), a padroeira do Brasil. Eu costumo dizer que além de ser essa identidade religiosa, Nossa Senhora Aparecida também é uma identidade nacional. Quem olha pra ela vê uma segunda bandeira. Amanhã pediremos muita paz, louvores e agradeceremos", disse.

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Fiéis 
A celebração em homenagem à Nossas Senhora Aparecida também é apontada pelos fiéis como um momento de união. Fábio Coutinho, de 42 anos, acompanhou a missa e refletiu sobre a importância da celebração.

"É um momento de unidade e fé. Nossa Senhora Aparecida Aparecida nos ensina a ser unidade na diversidade. Em um mundo tão polarizado e hostil, Nossa Senhora nos convida a sermos filhos daquele que nos deu a graça, que é Jesus Cristo", disse.

Maria Cristina, de 71 anos, acompanha as missas de Nossas Senhora Aparecida todos os anos. Ela destacou que acompanhar a celebração lhe dá forças para enfrentar todos os problemas.

"A gente tem que crê em alguma coisa. Eu creio em Jesus, nosso pai. É o que me salva dos meus problemas, me dá força. Isso aqui é tudo para mim. Não tem coisa mais linda que isso", comentou.

Programação
A programação em celebração ao dia de Nossa Senhora Aparecida continua nesta segunda (12), dia da padroeira, na Paróquia do Ipsep e em outras espalhadas pelo estado. Confira os horários e as celebrações abaixo.

Ipsep, Recife
5h - Missa presidida pelo padre José Amaro Neto
6h - Café da manhã paroquial
7h - Missa presidida pelo padre Adilson, dos Arautos do Evangelho
9h - Missa presidida pelo padre João Carlos Magalhães, com bênção das crianças
12h - Missa presidida pelo padre Kaio Duarte
15h - Missa presidida pelo padre Charles Araújo
16h30 - Grande procissão pelas ruas do bairro
18h - Missa de encerramento, presidida por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife
20h - Programação cultural

Janga, Paulista
6h30 - Ofício e Ladainha
8h - Celebração eucarística com as crianças, presidida pelo padre Joelmir José
16h - Recitação do Santo Terço, com a participação da Paróquia de Santo Amaro
16h30 - Procissão com saída da Igreja Matriz de Santo Amaro
18h - Celebração eucarística presidida por dom Paulo Jackson

Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes
9h - Missa
15h30 - Carreata com saída da Paróquia Nossa Senhora do Ó até a Capela da Conceição dos Médicos
Em seguida - Procissão até a matriz, com encerramento em celebração eucarística

Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata
7h - Celebração eucarística presidida pelo padre Deonilson Nogueira, da Paróquia São Lourenço Mártir, em São Lourenço da Mata
10h - Celebração eucarística presidida pelo padre Leandro, salesiano e reitor do Oratório do Horto, em Juazeiro do Norte (CE)
18h - Celebração eucarística presidida pelo padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, no Marco Zero, no Recife
Ao longo do dia - Alvorada, recitação do Ofício e procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida
Concentração na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, às margens do Rio Capibaribe

Juçaral, Cabo de Santo Agostinho
4h30 - Caminhada da Fé, com saída do Sítio Jaboatãozinho
7h - Cerimônia de bênção do novo manto de Nossa Senhora
8h - Café partilhado
Durante todo o dia - Praça de alimentação e feira de artesanato
9h - Adoração ao Santíssimo Sacramento e recitação do Terço Mariano
10h - Missa Solene presidida por dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife
12h - Almoço, com venda de refeições
13h30 - Caminho de Maria, com subida à Pedra do Arroz em oração
15h30 - Concentração e procissão pelas ruas de Juçaral
17h30 - Missa da chegada, presidida pelo padre Taciano Nascimento
19h - Show católico

Bela Vista, Vitória de Santo Antão
Alvorada festiva
6h - Saída dos romeiros da Capela de São Pedro em direção à matriz
7h - Santa Missa, presidida pelo padre Antônio Rendon, da Ordem dos Oblatos de Maria Imaculada (OMI)
10h - Missa Solene presidida por dom Josivaldo Bezerra, com bênção das crianças
16h - Santa Missa, presidida pelo padre Herbesson Luiz, da OMI
Em seguida - Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento
Encerramento - Apresentação musical de Beto e Companhia 

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