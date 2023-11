Missa de sétimo dia de Dona Sevi, uma das organizadoras da Festa do Morro, é realizada na paróquia

A- A+

Há sete dias, morreu, aos 88 anos, Severina Paiva de Santana, popularmente conhecida como “Dona Sevi”, uma das pessoas envolvidas na organização da Festa do Morro da Conceição, evento tradicional na Zona Norte do Recife.

A missa de sétimo dia dela acontece nesta quarta-feira (8), em meio à celebração da última Santa Missa Votiva do ano, no local que, por décadas, foi frequentado com muito amor e devoção pela religiosa.

Na tradicional capela azul da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, a história de Dona Sevi foi lembrada e exaltada entre familiares e amigos, bastante emocionados.

A mulher estava internada no Hospital Alfa, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana, desde o dia 10 do mês passado, depois de ter sido vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

