Nesta terça-feira (28), acontece a missa de 1 ano da morte de Cristina Harrop.

Familiares convidam amigos para o momento de homenagem.

A missa será realizada no Convento São Félix de Cantalice, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, às 19h.

"Sua presença é muito importante neste momento de homenagem à nossa querida Cristina", diz a família.

