Missa do Crisma chega para renovar promessas na Catedral da Sé, em Olinda, nesta Quinta-Feira Santa

Nesta Quinta-Feira Santa (28), a Arquidiocese de Olinda e Recife proporcionou um momento de muita comoção para os fiéis na Catedral da Sé. Se trata da Missa do Crisma, que dá início ao "Tríduo Pascal", que são os três dias para relembrar os episódios de Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.

O evento contou com a presença de 230 padres, 40 diáconos e 80 seminaristas. Durante a liturgia, são abençoados e consagrados os óleos que serão utilizados nos sacramentos da Igreja durante todo o ano. A essência, de 98,7 litros, é divida entre as paróquias que, então, repassam para cada uma de suas capelas.

"Com a Missa do Crisma abre-se praticamente com a benção do óleo do batismo e a consagração do Santo Cristo. É também a missa da unidade, em que todos os presbíteros renovam as suas promessas sacerdotais", começou o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, que ministrou a missa.

"Mas o que queremos mesmo ao celebrar a Páscoa nesses três dias santos é mostrar que Jesus está vivo, e que a Páscoa, a Ressurreição do Senhor, nos capacita a trabalhar por um mundo novo, mais justo, solidário e fraterno, pregando a bondade entre as pessoas. Jesus Cristo, morrendo na cruz e ressuscitando, nos permite, enquanto pessoas ressuscitadas, trabalhar por um mundo assim como é do Seu desejo", completou.





Quem aproveitou para comparecer à missa foi Fábio Pereira, mecânico a diesel de 42 anos, e sua esposa, Claudinéia Pereira, dona de casa de 40 anos. O casal veio de Campinas (SP) e decidiu conferir a liturgia, que já costumam acompanhar, todos os anos, no Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que fica na sua cidade.

"Eu vim conhecer Olinda e, lógico, a missa é muito linda. É meio diferenciada de todas que já vi e é uma coisa bem positiva e abençoada", afirmou Fábio.

"É um período para refletir nas coisas que estão acontecendo no mundo. Pede muita sabedoria. A Semana Santa é uma semana de paz e para agradecer também", completou Claudinéia.

A programação da Arquidiocese segue para o resto do dia. Na parte da tarde, a partir das 17h, acontece a Missa da Ceia do Senhor, na Igreja da Madre de Deus, no Bairro do Recife, no Centro. A missa lembra a instituição da Eucaristia, quando Jesus ofereceu pão e vinho a seus discípulos. Lá, também acontece o rito do Lava-pés para lembrar quando Cristo veio ao mundo não para ser servido, mas para servir.

