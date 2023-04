A- A+

SEMANA SANTA Missa do Crisma marca manhã da Quinta-Feira Santa em Olinda; Lava-pés completa programação do dia Celebração foi marcada pela bênção dos Santos Óleos

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e na capital pernambucana, a Quinta-feira Santa (6) é marcada por uma série de celebrações religiosas. A programação começou às 8h30, com uma procissão que saiu do Seminário de Olinda em direção à Catedral da Sé, localizada no bairro do Carmo. Na igreja, foi celebrada a Missa do Crisma, que reuniu cerca de 250 padres, bispos e diáconos, além dos fiéis.

A Missa do Crisma é marcada pela renovação das promessas sacerdotais e pela bênção e consagração dos Santos Óleos. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, que destacou a simbologia que a cerimônia carrega na tradição católica. "Na Quinta-feira Santa, Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial, quando ele pede aos apóstolos, depois daquela refeição, que repitam aquele gesto para celebrar sua memória. É um dia importantíssimo que acontece antes do começo do Tríduo Pascal", explica.

"O Tríduo Pascal começa oficialmente às 17h da quinta, quando temos a cerimônia do Lava-pés. Antes, porém, todos os padres, de todas as dioceses, se reúnem com os bispos para fazer aquilo que nós chamamos de celebração da unidade, a Missa do Crisma", completa Saburido.



A cerimônia marca, ainda, a bênção dos Santos Óleos, que acontece uma vez por ano. "Os Santos óleos - dos Catecúmenos, dos Enfermos e o óleo consagrado, conhecido como o Santo Crisma - são abençoados para serem utilizados nas paróquias durante todo o ano, até que seja realizada uma nova bênção no ano seguinte. Em geral, os óleos que sobram não são utilizados, são queimados em uma fogueira, e os novos começam a ser utilizados na paróquia.

A programação da Quinta-feira Santa continua às 16h, com a celebração da Ceia do Senhor, conhecida também como a Missa do Lava-pés. A cerimônia acontece às 16h na Igreja do Pilar, localizada no Bairro do Recife.

