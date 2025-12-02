Ter, 02 de Dezembro

IGREJA CATÓLICA

Missa do papa em Beirute reúne quase 150 mil pessoas, segundo o Vaticano

Cerimônia foi realizada perto do local da explosão que devastou a capital libanesa em 2020

Missa do papa em Beirute reúne quase 150.000 pessoas, segundo o Vaticano - Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Quase 150 mil pessoas compareceram nesta terça-feira (2) em Beirute à missa ao ar livre presidida pelo papa Leão XIV, informou o serviço de imprensa do Vaticano, que citou o número comunicado pelas autoridades locais.

A cerimônia, celebrada perto do local da explosão que devastou a capital libanesa em agosto de 2020, representa o principal momento da visita do pontífice ao país de pluralidade religiosa.

