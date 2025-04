Missa dos Santos Óleos: fiéis lotam a Catedral da Sé, em Olinda, para celebrar momento religioso

A- A+

A Missa dos Santos Óleos, celebração litúrgica que abençoa e consagra os três óleos utilizados na administração dos sacramentos da Igreja Católica, aconteceu na manhã desta quinta-feira (17), na Catedral da Sé, em Olinda.

Cerca de 200 padres participaram da celebração, que foi presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

A missa é considerada de grande importância para a Igreja Católica, pois os óleos consagrados são utilizados ao longo de todo o ano em diversas cerimônias sacramentais, como o batismo, a confirmação, a ordenação sacerdotal e a unção dos enfermos.



















Aniversariante do dia, completando 56 anos, dom Paulo destacou a importância da cerimônia e a alegria de realizá-la no dia do seu aniversário.

"É uma grande alegria poder celebrar o dia do aniversário na Quinta-feira Santa, celebrando a eucaristia com todo o clero da Arquidiocese de Olinda e Recife. Nós pedimos ao senhor a benção e a iluminação para vivermos bem os dias grandes da nossa Semana Santa", comentou.

Durante a celebração, dom Paulo abençoou os óleos do crisma, dos catecúmenos e dos enfermos.

Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Fiéis lotam a catedral

A cerimônia também contou com a presença de centenas de fiéis, que lotaram a catedral. Uma delas foi Claudiane Maria, de 31 anos, que participou da celebração pela primeira vez.

"É a primeira vez que eu venho. Acho importante estar presente participando, conhecendo cada dia mais a igreja. Para mim, foi encantador e muito lindo", destacou.

Claudiane Maria | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Outro quem esteve presente foi Álvaro Ferreira, de 63 anos, que contou que frequenta a tradicional missa da Quinta-feira Santa há pelo menos 10 anos.

"Foi maravilhoso. Esta missa representa tudo para mim, porque o que vem de Deus é representado com muito amor e carinho. A partir do momento que tem Deus, no meio, é tudo na vida de nós todos", afirmou.

Álvaro Ferreira | Foto:Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Antônio Carlos, de 58 anos, e Dona Lúcia Francisco, de 74 anos, também participam do evento há muito tempo. Devotos de Nossa Senhora da Conceição, eles revelaram a emoção de estar presente na celebração.

"Me sinto feliz de estar nesta missa, porque Jesus está aqui presente. Todo ano Dona Lúcia se emociona, porque ela se lembra do irmão dela que sempre ia para a catedral, e hoje não está perante ela, então quando chega esse momento, ela se emociona muito. Mas quando chegamos em casa, ficamos felizes, porque o amor de Jesus permanece em nossos corações", comentou Antônio.

Dona Lúcia Francisco e Antônio Carlos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Quem também acompanhou a cerimônia foi o vice-prefeito de Olinda, Chiquinho. Ele ressaltou a importância da celebração e destacou a relação da gestão pública com a Igreja Católica.

"A missa faz parte do calendário do município. Esse estreitamento da gestão pública com a Igreja Católica ainda existe. Nós temos um potencial gigantesco e econômico com o turismo religioso. É um momento muito importante", destacou.

Vice-prefeito de Olinda, Chiquinho | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Missa da Ceia do Senhor

À noite, a partir das 19h, também na Catedral da Sé, será celebrada a Missa da Ceia do Senhor, fazendo memória do Lava-pés e da instituição da Eucaristia.

Após a comunhão dos fiéis, o bispo faz o traslado da âmbula que guarda as hóstias consagradas que serão utilizadas no dia seguinte.

