IGREJA CATÓLICA Missa em ação de graças celebra 25 anos de ordenação de Dom Fernando Saburido Cerimônia aconteceu na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no Recife

A missa em gratidão pelos 25 anos de ordenação episcopal do arcebispo emérito de Olinda e Recife Dom Fernando Saburido aconteceu neste domingo (17), na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no centro do Recife.

O encontro comemorativo pelo jubileu de prata do religioso contou com a presença do atual arcebispo metropolitano, Dom Paulo Jackson; do prefeito do Recife, João Campos (PSB); do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura da capital, Victor Marques (PCdoB); além de demais políticos, integrantes do clero e da comunidade católica.

Renúncia em 2022

Antônio Fernando Saburido foi o 8º arcebispo metropolitano. Ele exerceu a posição durante 14 anos e renunciou ao cargo no dia 10 de junho de 2022, mesmo dia em que completou 75 anos de idade. Essa é uma recomendação do Código de Direito Canônico, que diz que, chegando a tal idade, os bispos apresentem uma renúncia ao papa.

Cerimônia

A reunião foi presidida pelo próprio Dom Fernando, já a pregação foi ministrada por Dom Paulo Jackson. O ‘Cântico de Entrada’ marcou a chegada de diversos padres e bispos ao santuário da igreja.

Após diversos cânticos e leituras, Dom Paulo Jackson falou sobre a vida e o legado do ex-comandante da igreja católica no estado. O dia também é marcado pela Assunção de Nossa Senhora.

“Hoje também é o dia da vida consagrada e religiosa, e o Dom Fernando une essas duas grandes características. Toda a vida episcopal dele está vinculada à Maria Santíssima. O lema dele também é mariano: ‘Secundum Verbum Tuum’ (Segundo a Tua Palavra). A vida dele sempre foi toda marcada pela presença mariana”, comentou o religioso.

“Como religioso beneditino, ele uniu profundamente essa consagração a Deus, assim como Maria Santíssima também o fez. Nós somos felizes em tê-lo. Depois de emérito, permaneceu conosco na Arquidiocese de Olinda e Recife participando ativamente da vida eclesial. Isso é uma grande benção para toda a igreja. Um bispo emérito não é inútil e imprestável. Pelo contrário. Com vitalidade, pode oferecer muito a igreja e ao povo santo de Deus”, destacou.

Celebração de 25 anos de ordenação episcopal de Dom Fernando Saburido | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Dom Fernando Saburido, em entrevista à Folha, relembrou das experiências que teve à frente da AOC. Para ele, o tempo passou rápido. Saburido considera todo esse tempo como uma ‘vivência muito bonita’.

“Fiquei 5 anos na AOC como bispo auxiliar e depois fui nomeado para Sobral (Ceará), onde fiquei 4 anos como bispo diocesano. Voltei para o Recife, em 2009. Foram 14 anos como arcebispo. Foram muitas alegrias e também dificuldades que nós enfrentamos. Mas foi muito prazeroso, porque servimos a igreja. Eu dou graças a Deus por tudo que pudemos realizar”, relembrou ele.

Enquanto esteve no comando da Arquidiocese, Dom Fernando Saburido ordenou 68 padres e instituiu diversas paróquias pelo estado inteiro.

“É uma alegria estar aqui e dar um abraço no Dom Fernando Saburido que conduziu a igreja por muito tempo. Para a gente é motivo de alegria e agradecimento. Vamos pedir proteção e longevidade para ele. Eu tive o privilégio de ser crismado por Dom Fernando. Além de todo respeito institucional, tenho um carinho muito grande por ele”, disse o prefeito do Recife, João Campos.

História do religioso

De acordo com a Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Saburido nasceu no Distrito de Jussaral, no Cabo de Santo Agostinho, a 32 km do Recife, no dia 10 de junho de 1947.

Em 1975, ingressou no Mosteiro de São Bento de Olinda, onde recebeu a formação monástica e cursou Filosofia e Teologia na Escola Teológica do mesmo mosteiro. Em 21 de março de 1978, professou votos religiosos como membro da Ordem de São Bento (beneditinos), sendo ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1983.

No Mosteiro de São Bento, entre outras atividades, foi celeireiro (ecônomo) no período de 1980 a 1988 e professor do Colégio São Bento.

Já na Arquidiocese de Olinda e Recife, exerceu as funções de administrador e pároco das paróquias de Nossa Senhora de Guadalupe e São Lucas (Ouro Preto), em Olinda; vigário-geral e coordenador arquidiocesano de Pastoral. Fez parte do Conselho Presbiteral, Colégio dos Consultores e Conselho Econômico da Arquidiocese.

Em 31 de maio de 2000, foi nomeado pelo Papa João Paulo II como bispo titular de Tartia Montana e auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, sendo ordenado no dia 20 de agosto de 2000. Em julho de 2002, dom Fernando Saburido tornou-se presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB e membro do Conselho Permanente da Conferência.

Em 18 de maio de 2005, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como o novo bispo da diocese de Sobral (CE). No Regional Nordeste 1 da CNBB, foi secretário regional e bispo referencial da Pastoral Familiar.

A nomeação como arcebispo de Olinda e Recife aconteceu em 1 de julho de 2009, com a posse no dia 16 de agosto daquele ano. Neste cargo, foi membro do Conselho Permanente da CNBB, membro do Conselho Episcopal de Pastoral e econômico do Regional NE 2 e bispo referencial da Pastoral da Saúde. Também integrou a Comissão para o Movimento de Educação de Base (MEB).

Foi presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB de 2014 a 2015, concluindo o mandato de dom Genival Saraiva de França, que havia se tornado emérito, e reeleito para o quadriênio 2015-2019, sendo a terceira vez que ocupou o cargo.

Terminada a gestão, o arcebispo foi eleito em 2020 bispo referencial para o Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso no regional.

Dom Saburido foi o anfitrião do XVIII Congresso Eucarístico Nacional, realizado em 2022. A preparação durou cerca de cinco anos, após a escolha da sede em 2017.

