CONCLAVE Missa na Basílica de São Pedro inicia Conclave para escolher próximo papa da Igreja Católica Cardeal decano preside a celebração, que conta com a participação de todos os 133 cardeais eleitores presentes

A missa Pro Eligendo Romano Pontifice ("pela eleição do Romano Pontifice"), que antecede a abertura oficial do Conclave, reúne os cardeais na manhã desta quarta-feira (7), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A celebração começou por volta das 5h (horário de Brasília).

Vestidos com seus tradicionais trajes vermelhos, os cardeais entraram em procissão na basílica sob os olhares atentos de todo o mundo.

O cardeal decano, o italiano Giovanni Battista Re, foi o presidente da celebração, que contou com a participação de todos os 133 cardeais eleitores, incluindo os sete brasileiros.

Na homilia, o decano falou na "confiante espera" do processo de escolha do novo papa e na necessidade de escolher um pontífice que a Igreja e o mundo precisam.

"Rezar pedindo o Espírito Santo é a única atitude certa enquanto os cardeais se preparam para um ato de extrema importância eclesial", disse Giovanni Battista Re.

O cardeal decano também citou a importância da manutenção da unidade da Igreja. "Para permanecermos na fieldade do Evangelho. Cada papa continua a encarnar Pedro e sua missão e, assim, representa Cristo na Terra. Ele é a rocha sobre a qual é edificada a Igreja", completou o italiano.

Dando sequência ao Conclave, os cardeais irão se reunir na Capela Paulina para um momento de oração e depois partirão em procissão para a Capela Sistina, onde começarão as votações isolados do mundo.

A primeira rodada está prevista para chegar ao fim por volta das 14h (horário de Brasília). A tendência é que esta primeira saia sem um papa eleito, o que levaria a chaminé da Capela Sistina a expelir fumaça preta.

Caso seja necessário, nos dias seguintes serão feitas quatro votações: duas pela manhã e duas à tarde, com horários de encerramento previstos para 5h30, 7h, 12h30 e 14h (horários de Brasília).

A eleição do novo papa da Igreja Católica, o 267º da sua história, será indicada ao mundo quando a fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina.

