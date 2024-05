Cemitério Morada da Paz faz missa especial dedicada às mães

A- A+

Para celebrar as mães, uma missa especial será realizada no Cemitério e Crematório Morada da Paz, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, neste domingo (12), a partir das 10h. A celebração, gratuita e aberta ao público em geral, acontece na Sala de Velório Central.

A expectativa, de acordo com a administração do Morada da Paz, é de que mais de 5 mil pessoas compareçam ao local durante o dia.

Há também a opção de prestar uma homenagem sem precisar sair de casa, através do Morada da Memória, plataforma on-line destinada às lembranças e homenagens. Nela, é possível escrever textos, compartilhar fotos e vídeos, além de acender uma vela virtual.

Entrelaços

A missa do Dia das Mães também dá início à campanha “Entrelaços”, que será desenvolvida pelo Grupo Morada ao longo de 2024. O conceito da campanha é ressaltar a beleza e a profundidade dos encontros, especialmente na jornada compartilhada de vida e partida. Para enfatizar que, embora a perda seja uma experiência dolorosa, a conexão que temos com nossos entes queridos continua a viver através das memórias e ensinamentos partilhados.

“Os encontros e as relações são presentes preciosos que continuam a nos dar força, conforto e orientação, mesmo após a partida de alguém especial. ”, destaca a gerente de Marketing do Grupo Morada, Eliza Fonseca.

