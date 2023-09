Missa pelos 165 anos da Santa Casa de Misericórdia será presidida pelo Dom Paulo Jackson

A- A+

A Santa Casa de Misericórdia do Recife celebra, nesta quarta-feira (13), os 165 anos da entidade filantrópica ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife, com uma missa de ação de graças que será celebrada pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. A solenidade será aberta ao público e começará às 16h, na Capela do Hospital Santo. A Santa Casa comemora o aniversário no mesmo dia que foi instituído o Dia Nacional das Santas Casas, 15 de agosto. Além disso, nesta data, a Igreja Católica também celebra a Assunção de Nossa Senhora.

De acordo com o superintendente geral da entidade, Júlio Gil Freire, não são medidos esforços para fazer com que a organização avance e seja referência para a sociedade a cada ano que passa.

"É muito gratificante fazer parte desta família e poder celebrar 165 anos da sua história. Estamos sempre concentrando nossas forças para que a Santa Casa avance cada vez mais, inovando e se tornando uma referência ainda maior no setor de Saúde, Educação e Assistência Social", comenta ele.

Mais de 450 mil pessoas são diretamente beneficiadas, por ano, pelas ações da Santa Casa Recife. Entre os públicos atendidos, estão crianças, idosas, pessoas com deficiência visual, além de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A organização é mantenedora de instituições como o Hospital Santo Amaro, na Avenida Cruz Cabugá; do Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz (IAPQ), nas Graças; do Centro Geriátrico Padre Venâncio (CGPV), na Várzea; o Colégio Santa Luísa de Marillac e os educandários São Joaquim, Santa Tereza, Magalhães Bastos e Casa da Providência.

História

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia do Recife foi fundada em 1858 e construiu história acolhendo e cuidando de idosos enfermos, crianças órfãs e pessoas desabrigadas.

Em agosto de 1860, ganha mais uma missão: dar continuidade ao legado da extinta Santa Casa de Misericórdia de Olinda, a mais antiga do País, construída no período colonial, em 1539. Ao longo das décadas, a Santa Casa Recife teve sob sua administração diversas instituições de Saúde e de Assistência Social, tornando-se uma referência nessas duas áreas.

Hoje, é uma organização civil, sem fins lucrativos, subordinada à Arquidiocese local, e mantém oito instituições filantrópicas, sendo um hospital, duas escolas (educação regular), três educandários (educação complementar), um abrigo para idosas, um instituto que acolhe pessoas com algum tipo de deficiência visual. Também administra outros projetos, em parceria com os governos municipal e estadual.

