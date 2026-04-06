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Viagem Espacial Missão Artemis II inicia fase final de aproximação da Lua "Obrigado a vocês e a toda a equipe em terra por perpetuar o legado da Apollo com a Artemis. Boa viagem e um retorno seguro"

As astronautas da missão Artemis II iniciaram nesta segunda-feira (6) a fase final de sua aproximação da Lua, quando alcançaram o ponto de inflexão no qual a gravidade lunar exerce uma maior atração sobre a nave do que a gravidade da Terra.

A nave Orion utilizará a gravidade lunar para ganhar impulso em um sobrevoo que levará a tripulação a uma distância recorde, superando qualquer ponto do exercício espacial pelo ser humano até hoje.

A missão, iniciada na quarta-feira da semana passada, entrou no que a NASA denomina esfera de influência lunar às 4h42 GMT (1h42 de Brasília) e em breve realizará o primeiro voo lunar desde 1972.

Nesta etapa, a missão terá quase 63.000 milhas da Lua e 374.000 milhas da Terra, informou um funcionário da Nasa.

A agência espacial americana publicou no domingo uma imagem registrada pela tripulação, na qual a Lua aparece distante e a bacia Oriental visível.

“Esta missão marca a primeira vez que toda a bacia foi vista pelos olhos humanos”, informou a Nasa. Uma enorme cratera, que se assemelha a um alvo, já tinha sido fotografada anteriormente por câmaras orbitais.

A tripulação da nave Orion tem os americanos Christina Koch, Reid Wiseman e Victor Glover, além do canadense Jeremy Hansen.

"Obrigado a vocês e a toda a equipe em terra por perpetuar o legado da Apollo com a Artemis. Boa viagem e um retorno seguro", desejou a astronauta do programa Apollo Charles Duke, 90.

O americano é um dos últimos homens que participaram de uma missão na Lua, em 1972. Desde então, nenhum ser humano havia se aproximado do satélite natural.



- Planos revisados -

A Nasa destacou que a tripulação da Artemis concluiu um teste para garantir que o manual de pilotagem funcionasse e também revisou seu plano de observação científica para identificar e fotogravar diversos acidentes geográficos da superfície lunar.

Os astronautas vieram o domingo com uma refeição que incluía ovos mexidos e café, informou a Nasa, e acordaram com a música "Pink Pony Club", sucesso pop de Chappell Roan.

“O moral a bordo é elevado”, disse o comandante Reid Wiseman ao Centro de Controle da Missão em Houston, no início do dia da tripulação.

Este pai de duas meninas estava especialmente animado, em parte porque teve a oportunidade de falar com as filhas do espaço.

“Estamos aqui em cima, tão longe, e por um momento voltei a me reunir com minha pequena família”, disse, durante coletiva de imprensa ao vivo. “Foi simplesmente o maior momento de toda a minha vida”, acrescentou.

Os astronautas receberam formação em geologia para poder fotografar e descrever os traços lunares, incluindo antigos fluxos de lava e crateras de impacto.

Eles verão a Lua de um ponto de vista único em comparação com as missões Apollo das décadas de 1960 e 1970.

Os voos Apollo sobrevoaram a superfície lunar por cerca de 70 milhas, mas a tripulação da Artemis II estará um pouco mais de 4.000 milhas em sua maior proximidade, o que permitirá ver a superfície completa e circular da Lua, inclusive nas regiões próximas dos dois polos.



- Nunca visto -

Os astronautas da Artemis II já experimentaram perspectivas totalmente novas. “Ontem à noite, tivemos nossa primeira visão do lado oculto da Lua, e foi absolutamente espetacular”, disse Koch, durante uma entrevista ao vivo do espaço.

A missão faz parte de um plano de longo prazo para retornar de forma sustentável à Lua, com o objetivo de estabelecer uma base permanente que sirva de plataforma para futuras explorações.

Durante o voo do satélite, “vamos aprender muito sobre a nave espacial”, ressaltou hoje à rede de TV CNN o diretor da Nasa, Jared Isaacman. “É o que mais nos interessa em termos de dados”, acrescentou, ao lembrar que a cápsula Orion ainda não havia transportado nenhuma pessoa.

A Nasa pretende fazer um pouso lunar em 2028, antes do fim do mandato de Donald Trump.

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