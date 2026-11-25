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Ásia Missão chinesa Shenzhou-24 decola rumo à estação espacial Tiangong Pequim fez um investimento bilionário no programa espacial com o objetivo de levar astronautas à Lua antes de 2030, uma corrida que os Estados Unidos também disputam, com o programa Artemis

Os três astronautas da missão chinesa Shenzhou-24, incluindo um de origem paquistanesa, decolaram nesta quarta-feira (25) rumo à estação espacial Tiangong, anunciou a imprensa estatal.

Pequim fez um investimento bilionário no programa espacial com o objetivo de levar astronautas à Lua antes de 2030, uma corrida que os Estados Unidos também disputam, com o programa Artemis.

O foguete Long March 2-F decolou às 8h18 locais (21h18 de Brasília, terça-feira) do centro de lançamento de Jiuquan, no Deserto de Gobi, noroeste da China, mostrou a rede CCTV.

A nave se separou com sucesso do veículo lançador aproximadamente 10 minutos após a decolagem e entrou em órbita, informou a Agência Espacial Tripulada da China.

O lançamento foi um "sucesso total", afirmou a agência, que destacou as boas condições da tripulação.

A missão é formada pelo piloto Tang Hongbo, pelo engenheiro de voo Wu Yi e pelo paquistanês Muhammad Zeeshan Ali, piloto da Força Aérea do Paquistão e especialista em carga útil. Ele é o primeiro astronauta estrangeiro a participar de uma missão espacial chinesa e será o primeiro não chinês a embarcar na estação Tiangong.

Ali, de 40 anos, participará de um voo orbital curto, previsto para durar cerca de cinco dias, antes de retornar com a cápsula Shenzhou-23, que se acoplou à estação Tiangong em maio.

Experimentos em órbita

A agência espacial do Paquistão informou que ele vai realizar experimentos em órbita, incluindo o cultivo de microalgas como possível fonte de alimento e oxigênio para futuras missões e a avaliação dos efeitos do voo espacial em sementes de quinoa.

Após entrar em trajetória orbital, a nave deve acoplar-se à Tiangong e a tripulação se encontrará com os três astronautas que atualmente estão a bordo.

A missão atual é formada por Zhu Yangzhu, Lai Ka-ying e Zhang Zhiyuan, todos de 40 anos. Lai é a primeira astronauta de Hong Kong e a única mulher.

O paquistanês Ali deve retornar à Terra com Lai e Zhang.

Zhu permanecerá a bordo para completar a primeira estadia de um ano inteiro da China no espaço, um teste crucial de resistência para futuras ambições lunares e, potencialmente, no espaço profundo.

Ali não é o primeiro paquistanês no espaço, já que a aventureira polar Namira Salim, residente em Mônaco, voou na missão Galactic 04 da Virgin Galactic em outubro de 2023.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, elogiou a missão como um testemunho da "confiança excepcional, do respeito mútuo e da irmandade duradoura" entre os dois países.

"A amizade entre Paquistão e China está superando as alturas do Himalaia em sua jornada rumo ao espaço sideral", afirmou.

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