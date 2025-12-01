A- A+

OPERAÇÃO CONTENÇÃO Comissão de Direitos Humanos da OEA chega ao Brasil para apurar abusos de megaoperação na Rio Objetivo é "observar in loco a situação de segurança cidadã no contexto da intervenção policial denominada Operação Contenção"

Diante da existência de informações que indicam possíveis violações e abusos das forças policiais, uma comitiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos chega ao Brasil nesta terça-feira para apurar denúncias na megaoperação policial que deixou 122 mortos, dos quais 117 suspeitos e cinco policiais, nos complexos da Penha e Alemão, considerada a mais letal da história do país.

Nesta segunda-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou seis policiais militares do Batalhão de Choque por crimes cometidos durante a ação. Eles teriam roubado armamentos, peças de veículos e ainda tentaram obstruir o funcionamento das câmeras corporais.

O Globo apurou que integrantes da CIDH, órgão independente que integra o sistema da Organização dos Estados Americanos (OEA), desembarcam em Brasília e, em seguida, viajam ao Rio de Janeiro, onde permanecerão até o dia 6 de dezembro.

O objetivo da missão é "observar in loco a situação de segurança cidadã no contexto da intervenção policial denominada Operação Contenção”. A delegação será formada pelo presidente da CIDH, comissário José Luis Caballero (chefe da delegação); pela secretária-executiva Tania Reneaum Panszi; e pela secretária-executiva adjunta, Maria Claudia Pulido, além de pessoal técnico da comissão.

A CIDH realizará reuniões com autoridades de distintos níveis do Estado em Brasília e no Rio, assim como vítimas, familiares, organizações da sociedade civil, representantes acadêmicos e "outros atores relevantes".

De acordo com a comissão, os encontros buscam recolher informações diretas e avaliar o cumprimento das obrigações internacionais do Estado em matéria de direitos humanos.

A CIDH conta com a anuência do Estado Brasileiro para realizar esta missão. A comissão será recebida por representantes dos ministérios da Justiça, Direitos Humanos e Casa Civil.

Nesta sexta-feira, a Corregedoria da Polícia Militar prendeu cinco agentes do Batalhão de Choque suspeitos de cometer crimes durante a megaoperação. Uma das suspeitas levantadas pela Corregedoria, com base na análise das imagens das câmeras operacionais portáteis, é o furto de um fuzil durante a ação — arma que, segundo a apuração, seria revendida a criminosos.

No mês passado, três dias após a operação, a CIDH se posicionou contra a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, Zona Norte do Rio. A entidade afirmou que "condena veementemente o número extremamente alto de mortes registradas no contexto da 'Operação de Contenção'. E cobrou do Estado uma investigação "imediata, diligente e independente dos acontecimentos, considerando toda a cadeia de comando", a responsabilização dos responsáveis e a reparação integral às vítimas e a seus parentes. A OAB-RJ, por sua vez, anunciou que criou um observatório para acompanhar os desdobramentos da ação.

