CIÊNCIA Missão da Nasa deve iniciar procedimentos para retorno antecipado à Terra nesta quarta (14) Autoridades da Nasa afirmaram que não se trata de uma emergência a bordo, mas que estavam "agindo com cautela em relação ao membro da tripulação"

Membros da missão Crew-11 da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) na Estação Espacial Internacional (ISS) devem iniciar nesta quarta-feira, 14, o retorno antecipado à Terra após um dos astronautas apresentar complicações de saúde. Trata-se da primeira retirada médica realizada na ISS.

O diretor da Nasa, Jared Isaacman, anunciou na última semana que a tripulação retornaria mais cedo do que o planejado devido a um problema médico. Embora não tenha fornecido detalhes, ele afirmou que o astronauta afetado está estável.

Autoridades da Nasa afirmaram que não se trata de uma emergência a bordo, mas que estavam "agindo com cautela em relação ao membro da tripulação". A identidade do astronauta e a natureza do problema de saúde não foram divulgadas, em respeito à privacidade do paciente.

A missão conta com Zena Cardman e Mike Fincke, da Nasa, Kimi Yui, da Agência de Exploração Espacial do Japão (JAXA), e Oleg Platonov, da Roscosmos.

"A Nasa e a SpaceX planejam desacoplar a Tripulação 11 da Estação Espacial Internacional a partir das 17h (horário local) do dia 14 de janeiro, com um pouso previsto para a madrugada do dia 15 de janeiro, na costa da Califórnia, se as condições climáticas e de recuperação permitirem", disse a agência em uma publicação no X.



