ONU Missão da ONU no Mali termina oficialmente depois de 10 anos A missão, conhecida como Minusma, baixou a bandeira da ONU no seu quartel-general na capital Bamako

A missão da ONU no Mali encerrou oficialmente a sua missão de 10 anos no país nesta segunda-feira (11), segundo a sua porta-voz, uma retirada ordenada pelos líderes militares do país africano.

A missão, conhecida como Minusma, baixou a bandeira da ONU no seu quartel-general na capital Bamako, disse à AFP a sua porta-voz, Fatoumata Kaba.

A cerimônia simbólica marca o fim oficial da missão, acrescentou, embora alguns dos seus elementos ainda estejam lá.

Após 1º de janeiro, ocorrerá uma "fase de liquidação", que incluirá atividades como a entrega dos equipamentos restantes às autoridades.

A junta governante do Mali, que assumiu o poder em 2020, exigiu em junho a saída da missão, destacada desde 2013, apesar de o país estar atolado no jihadismo e em uma crise profunda.

A retirada da missão de estabilização da ONU levanta receios de uma intensificação dos combates entre tropas regulares e facções armadas pelo controle do território.

Durante a última década, a Minusma manteve cerca de 15 mil soldados e policiais no país do oeste da África.

Cerca de 180 membros morreram durante este período em atos hostis promovidos por grupos armados afiliados à Al-Qaeda e à organização Estado Islâmico.

