Missão da ONU vai a Belém para ver se a cidade oferece condições de receber a COP 30

Uma missão das Nações Unidas chega a Belém, na próxima semana, para averiguar as condições que a cidade oferece para receber os participantes da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em novembro de 2025.

A confirmação do Brasil como sede do mais importante evento ambiental do planeta foi uma resposta ao pleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feito durante a COP- 27, no Egito, no ano passado, logo após vencer as eleições.

O governo do Pará e o Itamaraty vão apresentar o que está sendo feito na preparação para atender às demandas do evento. Segundo um interlocutor envolvido no assunto, já há estudos e soluções pensadas em matéria de logística e hospedagem, que serão discutidas com a missão, que deve apresentar sugestões, se julgar necessário, para melhorar a estrutura da capital paraense.

A expectativa é que Belém receba mais visitas da ONU.

Em agosto, Lula promoveu a Cúpula dos Países Amazônicos, em Belém, quando Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela assinaram um documento se comprometendo com a adoção de medidas para conter os efeitos do aquecimento global. Não houve, no entanto, metas para o fim do desmatamento ilegal até 2030, como o Brasil há havia assumido, ou limites à exploração de petróleo.

Lula quer o papel de protagonista nas discussões ambientais. Desde que assumiu, cobra dos países ricos investimentos para a redução da emissão de gases de efeito estufa. No mês passado, ele anunciou, em um discurso na Assembleia Geral da ONU, a queda de quase 50% do desmatamento da floresta amazônica.

O presidente brasileiro participará da COP 28, em Dubai. O evento ocorrerá no período de 30 de novembro a 12 de dezembro.

