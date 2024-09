A- A+

espaço Missão da SpaceX decola para primeira caminhada espacial comercial O comandante desta missão é bilionário americano que trabalha com a empresa de Musk há vários anos

Um bilionário, um piloto e duas funcionárias da SpaceX decolaram nesta terça-feira (10) da Flórida, nos Estados Unidos, em uma missão que marca uma nova etapa na exploração comercial do espaço, com a primeira caminhada espacial privada da história.

Um foguete Falcon 9 decolou nesta madrugada do Centro Espacial Kennedy, colocando em órbita a cápsula Dragon que transportará passageiros da missão Polaris Dawn.

"Parabéns às equipes da SpaceX e à tripulação do programa Polaris", comemorou Elon Musk, dono da empresa espacial, na rede social X, também do magnata.

O comandante desta missão, com duração prevista de cinco dias, é o bilionário americano Jared Isaacman, que trabalha com a empresa de Musk há vários anos e financia parte da viagem, cujo custo não foi revelado.

Um dos principais objetivos é testar os primeiros trajes espaciais da empresa, brancos e de aspecto futurista, durante uma breve saída da cápsula espacial.

A nave também pretende atingir 1.400 km de altitude, a maior distância percorrida por uma tripulação desde as missões lunares Apollo, há mais de meio século.

A mais do triplo da altitude da Estação Espacial Internacional, o entorno é completamente diferente em termos de radiação e micrometeoritos, explicou Isaacman em coletiva de imprensa no mês passado.

"Estaremos ali pelo menor tempo possível, o suficiente para coletar os dados que queremos", incluindo o efeito sobre o corpo humano e a nave espacial, afirmou.

O passeio espacial, o primeiro realizado por astronautas não profissionais, ocorrerá às 06h23 GMT (03h23 em Brasília) de quinta-feira (12), diretamente da órbita mais baixa, segundo a SpaceX. É possível que seja transmitido ao vivo.

- Treinamento intensivo -

É a primeira vez que funcionários da SpaceX viajam ao espaço. Junto com Isaacman, a equipe é completada por: Sarah Gillis, engenheira e responsável pelo treinamento de astronautas da empresa; Anna Menon, que trabalhou para a Nasa antes de ingressar na SpaceX e também é engenheira líder de operações especiais; e Scott Poteet, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos e amigo de Isaacman.

Os quatro passaram mais de dois anos de treinamento intensivo que incluiu centenas de horas em simuladores, além de paraquedismo, mergulho e treinos no cume de um vulcão no Equador.

Para a caminhada no espaço, a nave Dragon da SpaceX não está equipada com uma eclusa de descompressão, então toda a tripulação ficará exposta ao vácuo do espaço assim que a escotilha se abrir.

Dois passageiros permanecerão a bordo, enquanto outros dois se aventurarão em turnos, por cerca de 15 minutos cada.

Na cápsula, farão movimentos para testar os novos trajes, desenvolvidos para suportar temperaturas extremas e equipados com um câmera. "Parece que estamos dançando", alertou Isaacman.

"Imagino que um dia muitas pessoas ou mesmo famílias inteiras saltarão pela superfície lunar em seus trajes SpaceX", completou o líder da missão em entrevista coletiva no mês passado.

Dono da financeira Shift4, Isaacman já viajou ao espaço em 2021 a bordo de outra missão orbital da SpaceX que ele financiou, a Inspiration4, a primeira sem astronautas profissionais.

Também estão previstos uma série de experimentos a bordo, entre eles os testes de lentes de contato que medem as mudanças da pressão intraocular e a comunicação por laser entre a nave e os satélites Starlink da SpaceX.

Polaris Dawn inaugura o programa Polaris, anunciado com ampla divulgação há dois anos e meio.

Após uma segunda missão semelhante, a terceira deverá ser o primeiro voo tripulado do megafoguete Starship da SpaceX, atualmente em desenvolvimento e destinado a viagens à Lua e a Marte.

Veja também

EUA EUA: mãe de adolescente acusado de ataque a tiros na Geórgia ligou para a escola minutos antes