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Saúde Missão humanitária da SOS Mão realizará cirurgias gratuitas no Recife para corrigir deformidades Ação ocorrerá entre os dias 22 e 24 de abril, com procedimentos em 20 crianças de até 12 anos com malformações congênitas dos membros superiores

Crianças de até 12 anos que possuem malformações congênitas dos membros superiores e paralisia do plexo braquial poderão ser contempladas, entre os dias 22 e 24 de abril, com cirurgias gratuitas no Recife. A ação faz parte da 44ª Missão Humanitária promovida pelo Instituto SOS Mão e Ortopedia. Um dos fundadores da entidade, o médico Rui Ferreira, explicou a importância dos procedimentos e as principais deformidades analisadas.

“Será minha missão número 121 no mundo todo. Isso começou aqui, em 2003, e será a 44ª no Recife. Já fui também até Belém (Pará), Natal (Rio Grande do Norte) e Macapá (Amapá). No mundo, já passei por Palestina, Egito, Irã, Colômbia e outros países”, explicou o médico, que citou outro motivo especial para realizar uma nova missão na capital pernambucana.





Aniversário

“Vou completar 80 anos e, no lugar de fazer uma festa, resolvi convidar alguns amigos daqui e de outros países para essa missão. Teremos uma consulta com 80 crianças e, nos três dias, faremos cirurgias em 20. Mas a minha ideia é operar todas as 80 ao longo do ano para celebrar justamente meu aniversário”, reforçou.

Os atendimentos serão na sede do Instituto, na Boa Vista, área central do Recife. Os internamentos serão no Hospital SOS Mão e Ortopedia, na Ilha do Leite. “Vamos atender crianças com macrodactilia (crescimento desproporcional e exagerado de um ou mais dedos das mãos ou pés), duplicação do polegar (com dois polegares ou um polegar mais largo), sindactilia (de dois ou mais dedos das mãos ou dos pés) e tantas outras malformações que podem ser corrigidas com essa missão”, indicou Ferreira.

O médico recebeu, no ano passado, o prêmio “Título de Pioneiro Mundial da Cirurgia da Mão”, sendo o oitavo brasileiro a receber essa honraria da Federação Internacional das Sociedades de Cirurgia de Mão (IFSSH), em evento realizado em Washington, nos Estados Unidos.

História

O Instituto SOS Mão e Ortopedia foi fundado em 2006 pelos médicos Mauri Cortez e Rui Ferreira, com o objetivo de realizar gratuitamente cirurgias de membros superiores e inferiores para crianças de baixa renda portadoras de malformações congênitas. A entidade, que realiza missões humanitárias periódicas, é uma extensão filantrópica do Hospital SOS Mão Recife, inaugurado em 1998 e único especializado em cirurgia da mão no Nordeste.

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