Missão Proba-3 deixou a Terra para observar a coroa solar

A missão Proba-3, da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), composta por dois satélites, decolou nesta quinta-feira (5) a bordo de um foguete indiano para observar a coroa solar.

Os satélites deixaram a Terra às 16h04 locais (7h34 em Brasília) a bordo de um lançador no centro espacial Satish Dhawan, perto de Chennai, no sul da Índia, segundo uma transmissão ao vivo da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (Isro).

O foguete PSLV-C59 "conseguiu decolar rumo ao céu", declarou a Isro na rede social X, acrescentando que este é um "momento de orgulho" para a atividade espacial indiana.

A utilização de um foguete indiano deve-se a razões de custo e à adequação do local de lançamento para colocar os satélites em uma órbita específica.

Os artefatos lançados "permitirão a observação contínua da fina atmosfera que rodeia o Sol, conhecida como coroa, que até agora só era visível por breves momentos durante os eclipses solares terrestres", explica a ESA em seu site.

Para isso, os dois satélites serão alinhados de tal forma que um projetará a sua sombra no outro.

Equipado com um grande escudo de 1,40 metro de diâmetro, o primeiro satélite desempenhará o papel da Lua, escondendo o sol. Em seguida, o segundo levará o coronógrafo ASPIICS, que permitirá observar a coroa solar na penumbra criada.

A operação exigirá uma precisão nunca antes alcançada neste tipo de exercício, a uma distância de apenas 144 metros um do outro.

Os dois satélites, que completarão uma órbita altamente elíptica em torno da Terra em 18 horas, atingirão uma altitude de até 60.000 km e trabalharão conjuntamente e de forma automática durante dois anos.

A missão estará operacional a partir da primavera boreal (outono no Brasil), após a separação planejada dos dois satélites no início do ano, e complementará as observações das sondas Solar Orbiter e Parker Solar Probe.

