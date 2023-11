A- A+

FESTA DO MORRO Missas, novena e romaria de bike: confira a programação da Festa do Morro 2023, que terá pré-festa Programação começa no dia 29 de novembro, mas pré-festa já movimenta o santuário

"Imaculada Conceição do Morro, ensinai-nos que toda vocação é graça e missão dada por Deus". É com esse tema que fiéis irão homenagear Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife, na 119ª edição da Festa do Morro.

A programação da festa, considerada a maior festividade católica de Pernambuco, foi divulgada pelos missionários redentoristas nesta quarta-feira (8), a exato um mês do dia dedicado à Mãe de Jesus Cristo honrada sob o título de Conceição, no santuário erguido na Zona Norte do Recife.

Entre as principais novidades, a Festa do Morro fará o acolhimento da imagem do Divino Pai Eterno, maior romaria do Centro-Oeste do Brasil, realizada todos os anos na cidade de Trindade (GO).

A imagem do Divino Pai Eterno sairá em procissão em 7 de dezembro, véspera do encerramento da festa, com concentração às 18h no Largo Dom Luiz, na Zona Norte, e saída às 19h seguindo até a Praça do Morro da Conceição.

Outra novidade já será realizada nesta quarta-feira para marcar os 30 dias que antecedem a data máxima da festa. A contagem regressiva terá início às 19h, com cânticos e orações. Em seguida, às 19h30 começa a última santa missa votiva do ano, sempre celebrada nos dias 8 de cada mês.

A missa desta quarta-feira também marca o 7º dia de falecimento de Dona Sevi, figura importante do Santuário e da comunidade do Morro da Conceição, que morreu no último dia 2.

Pré-festa

Nos dias que antecedem a festa, será feito o envio dos voluntários em 16 de novembro, às 19h30. No dia 23 de novembro, no mesmo horário, será a celebração de Ação de Graças aos patrocinadores e amigos da festa.

Em 25 de novembro, é a vez da missa das comunidades. No domingo, motoristas participam de missas com aspersão de água benta, às 7h, 9h e 12h.

Também em 25 de novembro, será feita a segunda edição da Bike Romaria, passeio ciclístico que sai do Parque das Graças, na área central da capital pernambucana, em direção ao Santuário do Morro da Conceição. Por fim, missa e louvor da juventude, às 18h.

Festa

A 119ª Festa do Morro será, como nos anos anteriores, realizada de 28 de novembro a 8 de dezembro.

A Procissão da Bandeira dará início às festividades, no dia 28. A concentração terá início às 17h e a caminhada sairá do Parque Urbano da Macaxeira às 18h, seguindo pela avenida Norte, Largo Dom Luiz, rua Itacoatiara, até o Santuário.

Quando a procissão chegar, será feito o hasteamento da bandeira. Logo após, às 19h30, começará a missa de abertura da festa de 2023, sob a presidência do bispo nomeado de Afogados da Ingazeira, dom Limacêdo Antônio. A celebração acontecerá em um palco montado em frente à igreja.

Entre 29 de novembro e 7 de dezembro, serão celebradas cinco missas diariamente, às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h — sendo essa última solene. O momento mariano nesses dias começará às 18h e terá reza do terço, ofício e ladainha de Nossa Senhora. Para fechar cada dia, será rezado o Novenário da Festa do Morro, sempre às 19h30 com a presidência de arcebispos, bispos, reitores de seminário e provinciais redentoristas.

Fiéis também poderão ser atendidos para o sacramento da confissão entre 7h e 11h30 e 14h e 17h. No dia 5 de dezembro, às 9h, acontecerá a missa do Exército Brasileiro.

8 de dezembro

Em 8 de dezembro, a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição. O dogma de fé estabelece que a Mãe de Jesus Cristo foi "no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda mancha de culpa original". O dogma foi instituído pelo papa Pio IX, em 1854.

Neste dia, serão rezadas missas de hora em hora com locais alternados. Nas horas pares, à 0h e às 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h, as missas serão no palco do lado de fora. Já nas horas ímpares, à 1h e às 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h, as celebrações acontecerão dentro do santuário.

A procissão de encerramento com a imagem da Senhora da Conceição terá concentração a partir das 14h30, com saída às 15h do estacionamento da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, área central da capital pernambucana.

O trajeto seguirá em direção ao Morro da Conceição, onde será realizada a missa solene de encerramento da festa, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson. A celebração tem previsão de começar às 19h. Antes, às 17h, haverá show do padre Damião Silva e ofício da Imaculada cantado às 18h15. O encerramento será transmitido pela TV Pai Eterno, canal 49.1 no Recife.

Pós-festa

Nos dias 9 e 10 de dezembro, sábado e domingo após a festa, o santuário irá abrir as portas para missas extras, além das já realizadas aos fins de semana.

As celebrações no dia 9 serão às 8h, 10h30, 16h e 19h30. No dia 10, as missas estão marcadas para 7h, 9h, 10h30, 12h, 16h e 18h.

Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro leva milhares de fiéis todos os anos ao santuário na Zona Norte do Recife (Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco)

Apoio

A Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro conta com apoio das corporações, companhias, secretarias, autarquias e dos órgãos das esferas municipal e estadual que auxiliam na execução das atividades antes, durante e após o evento.

Na segurança e prevenção de acidentes, o auxílio ocorre através das Polícias Civil (PCPE) e Militar (PMPE), Bombeiros Militares (CBMPE) e civis, além da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

No apoio estrutural, há o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR). A organização do comércio fica a cargo da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) e o atendimento médico, através da Secretaria de Saúde do Recife (Sesau Recife) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Também participam da execução dos serviços a Vigilância Sanitária do Recife (Visa), a Secretaria de Meio Ambiente, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), a Neoenergia Pernambuco e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Programação

Eventos Pré-Festa

16/11 - 19h30 - Santa Missa de envio dos voluntários

23/11 - 10h30 - Santa Missa de ação de graças aos patrocinadores e amigos da Festa

25/11 - 19h30 - Santa Missa das comunidades

26/11 - 7h, 9h e 12h - Santa Missa e bençãos dos motoristas

26/11 - 7h - Bike Romaria

26/11 - 18h - Santa Missa e louvor da juventude

28 de novembro

Procissão da abertura - Bandeira da festa

Concentração - 17h - Parque Urbano da Macaxeira

Saída - 18h - Parque Urbano da Macaxeira/ Avenida Norte Miguel Arraes / Largo Dom Luiz/ Rua Itacoatiara / Praça do Morro da Conceição

Chegada - 19h30 - Hasteamento da bandeira e Solene Celebração de Abertura da 119ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro

29 de novembro a 7 de dezembro

Santas Missas - 7h, 9h, 11h, 14h e 16h

Momento Mariano - 18h

Novena Solene - 19h30

Confissões - 7h às 11h30, e das 14h às 17h

5 de dezembro - Missa do Exército - 9h

8 de dezembro - Dia da Imaculada Conceição

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário

0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h

Santa Missa dentro do Santuário

1h/ 3h/ 5h/ 7h/ 9h/ 11h/ 13h/ 15h

Procissão de encerramento - Imagem da Santa

Concentração - 14h30 - Estacionamento da Prefeitura do Recife

Saída - 15h - Estacionamento da Prefeitura do Recife / Ponte do Limoeiro/ Avenida Norte Miguel Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição

Chegada -19h - Solene Celebração de Encerramento da 119ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro

Pós-Festa - Santas Missas

Sábado (9) - 8h / 10h30 / 16h / 19h30

Domingo (10) - 7h / 9h / 10h30 / 12h/ 16h / 18h

