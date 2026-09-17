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Conflito

Mísseis e drones russos deixam 18 feridos em Kiev

Pouco antes dos ataques, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia e seus aliados, com o objetivo de convencer Moscou a negociar a paz

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Esta fotografia, tirada em Kiev em 17 de setembro de 2026, mostra o interior danificado de um liceu após um ataque russo, em meio à invasão russa da UcrâniaEsta fotografia, tirada em Kiev em 17 de setembro de 2026, mostra o interior danificado de um liceu após um ataque russo, em meio à invasão russa da Ucrânia - Foto: Serhii Dilin/AFP

Um ataque noturno russo com mísseis e drones deixou ao menos 18 feridos em Kiev, que amanheceu sob fortes explosões, informaram nesta quinta-feira (17) as autoridades ucranianas.

Pouco antes dos ataques, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia e seus aliados, com o objetivo de convencer Moscou a negociar a paz.

A Rússia intensificou nos últimos meses os bombardeios contra a capital e o número de vítimas civis atingiu níveis que não eram registrados desde as fases iniciais da guerra, em 2022.

"Dezoito feridos foram registrados em Kiev", informou nas redes sociais o prefeito da capital, Vitali Klitschko, que já havia anunciado que um edifício residencial foi atingido.

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Jornalistas da AFP ouviram, durante a madrugada, várias explosões. A administração militar de Kiev divulgou um "alerta vermelho".

"Mais uma vez, atacaram infraestruturas civis e registramos danos em oito regiões", denunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais.

As autoridades regionais e as equipes de emergência também relataram sete feridos na região de Odessa, no sul, e três na vizinha Zaporizhzhia.

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