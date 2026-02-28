A- A+

ATAQUE Mísseis iranianos atingem cidades do Golfo e obrigam moradores a fugir Explosões são registradas em Dubai, Abu Dhabi e Manama

Uma onda de ataques iranianos causou caos no Golfo neste sábado (28), rompendo a imagem de tranquilidade tão valorizada pelos ricos governantes desta região petrolífera.

Mísseis sobrevoaram os céus límpidos do deserto enquanto colunas de fumaça se erguiam das bases americanas em Manama e Abu Dhabi, e fortes explosões sacudiam as janelas dos arranha-céus em Dubai.

Duas testemunhas presenciaram uma explosão na famosa ilha artificial The Palm em Dubai, onde as autoridades reportaram quatro feridos.

Uma das testemunhas afirmou que viu uma coluna de fumaça preta que se elevava de um hotel na ilha e ouviu sirenes de ambulâncias que se dirigiam ao local.

No Catar, dezenas de pessoas fugiram em pânico quando um míssil caiu em um bairro residencial e formou uma bola de fogo ao impactar contra a rua.

E em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, golfistas que desfrutavam de uma partida tranquila ficaram atônitos ao observarem dezenas de projéteis cruzando o céu.

As monarquias do Golfo trabalharam intensamente para se manterem à margem dos conflitos no Oriente Médio, confiando em sua estabilidade para atrair negócios, comércio e turismo.

Estes firmes aliados dos Estados Unidos também cultivam cuidadosamente suas relações com o Irã, seu poderoso vizinho xiita.

A Arábia Saudita, um adversário peso-pesado da República Islâmica, restabeleceu relações com Teerã em 2023, após uma ruptura de sete anos.

Dada a sua reputação de calma, os ataques repentinos deste sábado contra bases militares americanas causaram uma comoção generalizada entre as diversas populações do Golfo, compostas, em grande parte, por expatriados.

Na capital do Bahrein, Manama, os moradores foram evacuados apressadamente do distrito de Juffair, onde fica a base da Quinta Frota da Marinha americana, atingida durante o ataque.

"Quando ouvimos o barulho, gritamos de medo", disse Jana Hassan, uma estudante de 15 anos que visitava uma amiga na região.

"Não sabíamos o que fazer... Jamais me esquecerei do barulho dessas fortes explosões", detalhou.

Em Dubai, o centro financeiro do Oriente Médio, onde fica o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, os moradores observavam enquanto os mísseis cruzavam o céu.

"Foi um estrondo e depois uma explosão", indicou um morador à AFP, que pediu anonimato.

Veja também