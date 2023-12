Míssil antitanque disparado do Líbano mata um civil em Israel

A- A+

Um míssil antitanque disparado do sul do Líbano matou um civil no norte de Israel nesta quinta-feira (7), anunciaram o Exército e os serviços de auxílio israelenses.

O Exército israelense disse em comunicado que "terroristas lançaram um míssil antitanque do território libanês em direção à área de Matat".

Segundo os serviços de emergência, a vítima era um homem de 60 anos cujo veículo foi atingido pelo míssil.

O movimento libanês Hezbollah disse em comunicado que atacou o "quartel de Matat" com "armas apropriadas e causou baixas".

No início do dia, o Exército israelense relatou "vários disparos" vindos do Líbano e acrescentou que "aviões de combate atacaram vários alvos do Hezbollah" em resposta.

Desde que o conflito entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel começou, em 7 de outubro, é comum trocas de tiros e incidentes na fronteira israelense-libanesa entre as forças do Estado israelense, de um lado, e grupos palestinos e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah do outro.

