conflito Míssil atinge cargueiro grego na costa do Iêmen Várias embarcações foram alvo do grupo desde novembro; ações seriam protestos contra a guerra protagonizada por Israel e Hamas no enclave palestino

Um míssil atingiu um cargueiro grego na costa do Iêmen, disse uma empresa de gestão de riscos marítimos na terça-feira, após uma série de ataques no Mar Vermelho pelos rebeldes Huthi.

“Um graneleiro de propriedade grega, com bandeira de Malta, teria sido alvejado e atingido por um míssil enquanto transitava pelo sul do Mar Vermelho em direção ao norte”, disse Ambrey em um alerta.

O navio, que visitou Israel desde o início da guerra em Gaza e se dirigia ao Canal de Suez, mudou de rumo e rumou para o porto após o incidente, disse Ambrey.

Uma fonte do Ministério de Assuntos Marítimos grego nomeou o navio como Zografia, um navio de 24 tripulantes, e disse que estava navegando do Vietnã para Israel.

O Zografia "sustentou danos limitados... mas permanece em condições de navegação e prossegue a sua viagem", disse a fonte, acrescentando que não houve feridos a bordo.

Não houve comentários imediatos dos Huthis, que lançaram ataques a navios americanos no domingo e na segunda-feira, após os ataques dos EUA e do Reino Unido no seu território na semana passada.

No domingo, as forças dos EUA abateram um míssil de cruzeiro Huthi que tinha como alvo um contratorpedeiro americano, e na segunda-feira um navio de carga de propriedade dos EUA no Golfo de Omã foi atingido por outro míssil rebelde.

Os incidentes seguiram-se aos ataques de sexta-feira dos EUA e do Reino Unido em vários locais no Iémen controlado pelos rebeldes, em retaliação aos ataques no Mar Vermelho, que interromperam o transporte marítimo nesta hidrovia vital.

Os Huthis têm visado o que consideram navios ligados a Israel, mas depois dos ataques de sexta-feira declararam os interesses dos EUA e da Grã-Bretanha como "alvos legítimos".

As Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, uma agência de segurança marítima dirigida pela marinha britânica, também relataram um “incidente” numa área a noroeste de Saleef, no Iémen, sem dar mais detalhes.

Risco de 'escalada'

Anteriormente, o primeiro-ministro do Qatar disse que os carregamentos de gás natural liquefeito seriam afectados pelas tensões no Mar Vermelho e alertou que os ataques no Iémen correm o risco de agravar a crise.

"O GNL é... como qualquer outro carregamento mercantil. Eles serão afectados por isso", disse o Xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani no Fórum Económico Mundial em Davos, referindo-se às trocas com os Huthis.

“Existem rotas alternativas, essas rotas alternativas não são mais eficientes, são menos eficientes que a rota atual”, acrescentou.

A gigante petrolífera britânica Shell suspendeu indefinidamente todos os embarques através do Mar Vermelho na semana passada devido à ameaça Huthi, informou o Wall Street Journal na terça-feira.

Junta-se a várias grandes companhias marítimas no desvio de navios da principal rota entre os mercados asiáticos e europeus, que normalmente transporta cerca de 12 por cento do comércio marítimo global, num importante desvio em torno da África Austral.

A Bloomberg informou na segunda-feira que pelo menos cinco navios de GNL operados pelo Qatar pararam a caminho do Mar Vermelho.

"(A intervenção militar) não porá fim a isto, não o conterá. Então, pelo contrário, penso que criará... uma nova escalada", disse o Xeque Mohammed, referindo-se às tensões no Mar Vermelho.

