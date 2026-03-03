Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Míssil iraniano atinge base americana no Catar

A informação foi divulgada pelo governo do país

Reportar Erro
Rastros de foguetes iranianos cortam céus do Oriente Médio após ataque conjunto de Israel e EUARastros de foguetes iranianos cortam céus do Oriente Médio após ataque conjunto de Israel e EUA - Foto por JACK GUEZ / AFP

Um míssil iraniano atingiu nesta terça-feira (3) a base militar americana de Al Udeid, no Catar, segundo informou o Ministério da Defesa local, no contexto dos ataques de Teerã na região em resposta aos bombardeios americanos e israelenses.

Leia também

• Taxas de juros sobem com tensões no Irã e curva aponta corte menor da Selic

• Irã volta a bombardear Israel com drones e nova bateria de mísseis

• EUA e Israel bombardeiam Teerã; Irã ameaça atacar "centros econômicos" do Oriente Médio

O governo do Catar informou que o Irã lançou dois mísseis contra seu território: "os sistemas de defesa aérea interceptaram com sucesso um dos mísseis, enquanto o segundo atingiu a base catariana de Al Udeid sem causar vítimas".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter