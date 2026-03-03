Guerra
Míssil iraniano atinge base americana no Catar
A informação foi divulgada pelo governo do país
Rastros de foguetes iranianos cortam céus do Oriente Médio após ataque conjunto de Israel e EUA - Foto por JACK GUEZ / AFP
Um míssil iraniano atingiu nesta terça-feira (3) a base militar americana de Al Udeid, no Catar, segundo informou o Ministério da Defesa local, no contexto dos ataques de Teerã na região em resposta aos bombardeios americanos e israelenses.
O governo do Catar informou que o Irã lançou dois mísseis contra seu território: "os sistemas de defesa aérea interceptaram com sucesso um dos mísseis, enquanto o segundo atingiu a base catariana de Al Udeid sem causar vítimas".