AFP

Míssil iraniano que seguia para Turquia é interceptado

Incidente não provocou mortos nem feridos, afirma Ministério da Defesa turco

Míssil iraniano que seguia para Turquia é interceptadoMíssil iraniano que seguia para Turquia é interceptado - Foto: Jack Guez / AFP

Um míssil lançado do Irã para a Turquia foi derrubado no Mediterrâneo Oriental pelos sistemas de defesa da Otan, afirmou nesta quarta-feira(4) o Ministério da Defesa turco.

“Um míssil balístico disparado a partir do Irã, que se dirigia ao espaço aéreo turco após sobrevoar os espaços aéreos iraquiano e sírio, foi interceptado e neutralizado a tempo por elementos de defesa aérea e antimísseis da Otan, posicionados no Mediterrâneo Oriental”, indicou o ministério na rede X.

Leia também

• Netanyahu aposta seu futuro político na guerra contra o Irã

• Espanha aumenta tensão com EUA ao não ceder suas bases contra o Irã

• "O Agente Secreto": Lázaro Ramos irá à premiação do Oscar com Wagner Moura

“O incidente não provocou mortos nem feridos”, ressaltou.

