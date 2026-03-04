AFP
Míssil iraniano que seguia para Turquia é interceptado
Incidente não provocou mortos nem feridos, afirma Ministério da Defesa turco
Um míssil lançado do Irã para a Turquia foi derrubado no Mediterrâneo Oriental pelos sistemas de defesa da Otan, afirmou nesta quarta-feira(4) o Ministério da Defesa turco.
“Um míssil balístico disparado a partir do Irã, que se dirigia ao espaço aéreo turco após sobrevoar os espaços aéreos iraquiano e sírio, foi interceptado e neutralizado a tempo por elementos de defesa aérea e antimísseis da Otan, posicionados no Mediterrâneo Oriental”, indicou o ministério na rede X.
“O incidente não provocou mortos nem feridos”, ressaltou.