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GUERRA Míssil russo atingiu sudeste da Polônia durante ataque contra a Ucrânia, sem deixar feridos Governo da Polônia indicou que está investigando outros dois possíveis impactos.

A Polônia informou nesta sexta-feira (20) que pelo menos um míssil russo atingiu o sudeste do país durante o ataque noturno contra a Ucrânia, e indicou que está investigando outros dois possíveis impactos.

"Há três locais de impacto. Em Nowy Lipowiec, podemos confirmar que se tratou de um míssil Kh-101; no segundo local, também se fala em um míssil; e, no terceiro, o mais provável é que tenha sido um drone a jato", declarou o ministro da Defesa da Polônia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, segundo a imprensa polonesa.

"Ninguém ficou ferido e não registramos danos a infraestruturas", acrescentou.

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