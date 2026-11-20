GUERRA
Míssil russo atingiu sudeste da Polônia durante ataque contra a Ucrânia, sem deixar feridos
Governo da Polônia indicou que está investigando outros dois possíveis impactos.
A Polônia informou nesta sexta-feira (20) que pelo menos um míssil russo atingiu o sudeste do país durante o ataque noturno contra a Ucrânia, e indicou que está investigando outros dois possíveis impactos.
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"Há três locais de impacto. Em Nowy Lipowiec, podemos confirmar que se tratou de um míssil Kh-101; no segundo local, também se fala em um míssil; e, no terceiro, o mais provável é que tenha sido um drone a jato", declarou o ministro da Defesa da Polônia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, segundo a imprensa polonesa.
"Ninguém ficou ferido e não registramos danos a infraestruturas", acrescentou.