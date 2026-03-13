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Guerra Rússia e Ucrânia Míssil russo mata três pessoas em ônibus na Ucrânia Local do ataque sinaliza tentativa de retomada do exército russo

Um míssil russo matou três pessoas em um ônibus nesta sexta-feira (13) perto da cidade de Kupiansk (leste), que o Exército Russo tentou reconquistar, informaram investigadores.

Parte da região de Kharkiv, fronteiriça com a Rússia, estava aquecida quando as forças russas invadiram o território ucraniano em fevereiro de 2022, mas Kiev foi libertada meses depois.

“Três pessoas morreram em consequência do ataque: o motorista do ônibus e dois passageiros”, anunciaram o pesquisador.

O ônibus estava perto da cidade de Nova Oleksandrivka quando foi atingido por um míssil Iskandr.

O Kremlin, que nega atacar civis, não se pronunciou a respeito.

As negociações de paz promovidas pelos Estados Unidos para tentar acabar com mais de quatro anos de confrontos permaneceram estagnadas por causa da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

A invasão russa desencadeou uma guerra mais violenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com o deslocamento de milhões de pessoas e centenas de milhares de soldados e civis mortos nos dois lados.

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