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Guerra Rússia e Ucrânia

Míssil russo mata três pessoas em ônibus na Ucrânia

Local do ataque sinaliza tentativa de retomada do exército russo

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Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky  - Foto: Jim Watson / AFP

Um míssil russo matou três pessoas em um ônibus nesta sexta-feira (13) perto da cidade de Kupiansk (leste), que o Exército Russo tentou reconquistar, informaram investigadores.

Parte da região de Kharkiv, fronteiriça com a Rússia, estava aquecida quando as forças russas invadiram o território ucraniano em fevereiro de 2022, mas Kiev foi libertada meses depois.

“Três pessoas morreram em consequência do ataque: o motorista do ônibus e dois passageiros”, anunciaram o pesquisador.

O ônibus estava perto da cidade de Nova Oleksandrivka quando foi atingido por um míssil Iskandr.

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O Kremlin, que nega atacar civis, não se pronunciou a respeito.

As negociações de paz promovidas pelos Estados Unidos para tentar acabar com mais de quatro anos de confrontos permaneceram estagnadas por causa da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

A invasão russa desencadeou uma guerra mais violenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com o deslocamento de milhões de pessoas e centenas de milhares de soldados e civis mortos nos dois lados.

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