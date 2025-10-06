A- A+

Crime Missionário suspeito de estuprar a filha é preso pela Polícia Civil Ele mantinha vídeos da adolescente enquanto era abusada

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) prenderam, neste domingo, um missionário suspeito de estuprar a filha adolescente, atualmente com 15 anos. O homem ainda tinha vídeos de conteúdo pornográfico infantil no celular. Ele foi localizado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A investigação começou a partir de troca de informações com organizações internacionais, que apontavam o armazenamento de imagens de pornografia infantil no telefone do suspeito.

— A partir de então começamos a analisar os vídeos que foram apresentados. Além de identificar esse indivíduo nós conseguimos constatar que a vítima desses atos era sua própria filha — disse a delegada Maria Luiza Machado.



Segundo os investigadores, os abusos vinham ocorrendo há pelo menos dois anos — a situação se agravava pelo fato de o autor morar com a vítima e ter posição de confiança sobre ela. A última violência contra a vítima teria sido cometido na semana passada.

Os policiais se surpreenderam com o fato de a menor sempre aparecer dormindo nos vídeos, enquanto era estuprada, por mais bárbaras que fossem as ações do pai. Diante disso, os agentes da Dcav vão apurar se ele dopava a filha para a prática dos crimes. Além disso, foram localizadas imagens produzidas pelo suspeito por meio de câmeras escondidas para filmar a adolescente em momentos íntimos e de abusos praticados contra a vítima desacordada com a presença de seu irmão de 4 anos.

O missionário teve a prisão temporária decretada pelo plantão judiciário, que decretou também a busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e a quebra de sigilo de dados. Ele foi levado para a sede da Dcav e será encaminhado para a Cadeia Pública de Benfica, onde passará por uma audiência de custódia.

