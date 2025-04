A- A+

Para manter uma casa limpa e bem cuidada, é necessário o uso de produtos de limpeza. O problema, no entanto, surge quando misturas “milagrosas” são realizadas, prometendo resultados melhores ou opções mais “baratas”.

O resultado dessas combinações, por vezes, acaba sendo prejudicial para quem está utilizando ou inalando o cheiro, podendo causar intoxicação, mal-estar e até a morte, como foi o caso de uma idosa de 63 anos que morreu após misturar água sanitária e um detergente de limpeza pesada, em Goiânia, Goiás.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a coordenadora do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIAtox), Rogéria Brito, explicou o que pode ter causado a morte da mulher.

“Às vezes, a população desconhece que cada produto químico tem a sua toxicidade, e essa toxicidade é multiplicada quando as pessoas misturam uns [produtos] com os outros. Por exemplo, a água sanitária, se for dessa comum comprada no mercado, a composição não é tão tóxica, mas é tóxica se a pessoa for lavar algum lugar com água sanitária pura, principalmente banheiros ou cozinhas. Se a pessoa vai lavar o banheiro com as portas e as janelas fechadas, com certeza essa pessoa pode se intoxicar”, explicou.

Além de poder causar danos sozinha, a água sanitária também possui combinações perigosas com o vinagre, o álcool em gel, a soda cáustica e a amônia. Dentre os danos, além da intoxicação, estão irritação nos olhos, irritação no nariz e garganta, dificuldade para respirar e até gerar um edema pulmonar.

Além das misturas envolvendo água sanitária, Rogéria explica que outros produtos, quando combinados entre si, podem oferecer riscos à saúde.

“Se for fazer vinagre com bicarbonato de sódio, não causa muito dano, se for pequena quantidade em lugares abertos. Agora, amoníaco, amônia, água sanitária ou cloro - algumas pessoas pegam cloro puro, daquele que se põe na piscina, para fazer essas misturas. Ele é muito mais forte. Álcool em gel para criança, vinagre, soda cáustica. As pessoas querem misturar soda cáustica com água sanitária para limpar o banheiro. Se você for usar essa mistura e colocar no seu banheiro, saia correndo porque esse cheiro é muito forte”, afirmou.

Rogéria ainda alerta que, se for realizar alguma mistura, é necessário consultar um bioquímico antes. Ainda segundo ela, também é importante seguir alguns cuidados na hora de utilizar certos produtos de limpeza

“A primeira orientação para a pessoa que quer fazer alguma combinação é procurar um bioquímico, alguém que realmente entenda sobre o assunto para saber se realmente pode fazer essas misturas”, iniciou.

“Se a pessoa for limpar um carro dentro dele e fecha a porta, é perigoso. Tem que abrir os vidros e as portas do carro. Se estiver dentro de um banheiro, de uma dispensa ou lugares pequenos, a limpeza não pode ser feita com o ambiente fechado. A gente sempre tem que abrir o ambiente para que esses tóxicos não fiquem ali potencializados. Se possível, seria bom usar máscara, porque vai diminuir a absorção desses cheiros fortes pelo nariz”, orientou.

Em caso de dúvidas sobre o uso de produtos de limpeza ou a mistura deles e orientações, Rogéria orienta a ligar para o CIAtox pelo número 0.800.722.6001.

Já em caso de intoxicação ou mal-estar, é recomendável ligar para o Samu pelo 192 ou se dirigir a uma assistência médica, de preferência acompanhado, caso seja próximo ao local do ocorrido.

“Intoxicação respiratória não é brincadeira. Pode queimar as vias aéreas e precisa de um cuidado especial e um cuidado médico. Não pode ser feito em casa”, alerta Rogéria.



