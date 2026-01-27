A- A+

Vida Saudável Mito do suor no verão: transpirar não garante emagrecimento, afirmam especialistas Ideia de suar demais está ligada à termorregulação e não à queima de gordura

Com a chegada do verão, é comum aumentar o número de pessoas buscam frequentar mais as academias com o objetivo de começar o ano de forma mais saudável.



Muitas vezes, ver alguém ensopado de suor pode se tornar sinônimo de um treino bem feito, com maior potencial de emagrecimento, o que especialistas garantem ser um dos maiores mitos relacionados à saúde e ao comportamento físico.



Essa relação equivocada entre transpiração e perda de peso pode, na visão de profissionais, até causar expectativas errôneas sobre os resultados na academia.

A nutricionista Raphaella Cardoso, da Cia Athletica Recife, explica que o que muita gente percebe na balança após uma sessão de treino quente não é redução de gordura. Na verdade, trata-se de perda de água e eletrólitos pelo suor.

Segundo a especialista, a perda líquida pode fazer a balança diminuir alguns gramas, mas assim que o corpo é reidratado, o peso volta ao normal.

"O suor é um mecanismo natural do corpo para regular a temperatura. Ele libera água e sais minerais, não gordura corporal. A perda de gordura acontece quando o corpo utiliza suas reservas energéticas e isso depende de fatores como alimentação, duração e intensidade dos exercícios e, principalmente, um déficit calórico consistente ao longo do tempo", afirma Raphaella.

Ela também explica que fatores como genética, temperatura ambiente, condicionamento físico e hidratação influenciam na transpiração de cada pessoa, o que não é indicativo da eficácia do treino.



Segundo o profissional de educação física, Genivalker Pontes, a ideia de suar demais está ligada à termorregulação e não à queima de gordura.



"Quando eu faço um exercício de alta intensidade, eu produzo muito calor e tenho uma sudorese intensa em busca de equilibrar a temperatura do corpo. Essa sudorese vai te dar um resultado, entre aspas, imediato na balança, porque você está desidratado, você está perdendo líquido", explica.

Perda de líquido e perda de gordura

A perda de líquido através do suor não altera a composição de gordura corporal, como explica Genivalker, que atua como personal trainer no Recife e é especialista em avaliação da performance humana.

"O que vai realmente fazer com que você perca a gordura é o efeito pós esse exercício. Tendo em vista que quando você treina, você aumenta o metabolismo, e esse metabolismo acelerado faz com que você tenha uma síntese da molécula de gordura. Então essa gordura vai ser queimada, ela vai ser metabolizada depois", destaca o educador.



Segundo o profissional, para perder gordura de forma saudável, é preciso combinar uma alimentação equilibrada e exercício físico regular.

"O que faz realmente a perda da gordura é o efeito pós exercício juntamente com uma dieta ajustada. Então é de extrema importância que as pessoas busquem o profissional da educação física para alinhar esses treinos e também um nutricionista para poder equilibrar a dieta. Tendo em vista que a dieta tem uma porcentagem maior no processo de emagrecimento do que literalmente o exercício físico, porém ambos associados potencializam e aceleram os resultados".

A nutricionista complementa e destaca que a ingestão correta de nutrientes e a manutenção de hábitos saudáveis são fatores-chave para emagrecer, assim como pensar na qualidade e quantidade de alimentos e do sono.

Como emagrecer

Em vez de focar na quantidade de suor durante o treino, Raphaella orienta que a atenção esteja voltada para fatores mais consistentes, como a regularidade na prática de exercícios, a adequação da duração e da intensidade das atividades, além da hidratação ao longo do dia e da reposição de eletrólitos quando necessário.

"O acompanhamento do progresso também deve ser feito ao longo de semanas e meses, e não com base em uma única sessão de treino, já que mudanças reais na composição corporal acontecem de forma gradual", enfatiza a especialista.

Raphaella alerta ainda que a busca por resultados rápidos por meio de estratégias como treinar em ambientes excessivamente quentes ou usar roupas pesadas para “suar mais” pode trazer riscos à saúde.



"Isso aumenta as chances de desidratação e desequilíbrio eletrolítico, com sintomas como tontura, fraqueza e cãibras", completa.

