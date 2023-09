Mito ou verdade: a margarina realmente é menos saudável que a manteiga?

A- A+

Elas estão presentes na primeira refeição do dia, nos lanches e na preparação de alguns pratos da culinária brasileira.



A manteiga, como a opção de um amarelo mais forte, em embalagens transparentes ou em cubos, e a margarina, com um amarelo mais contido, junto a um pequeno pote.



Mas afinal, qual delas é a opção mais saudável? Segundo especialistas da área, a resposta não é tão simples.

Quais são as diferenças entre elas?

Segundo Annete Marum, nutricionista e doutora em Nutrição Genética pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ambas têm seus prós e contras. A percepção de qual é mais saudável depende da quantidade consumida e da indicação profissional da dieta recomendada para cada pessoa.

— Essa polêmica se dá principalmente porque as pessoas não entendem que elas tem composições diferentes que precisam ser pensadas antes de se utilizar — afirma a especialista.

Mas vamos, primeiro, entender quais são esses pontos positivos e negativos delas a partir do que são feitas. A manteiga é um produto de origem animal, feita a partir da nata de leite batida. Já a margarina tem origem vegetal, produzida a partir do processo de hidrogenação de óleos, como o de girassol ou milho. As duas têm tipos de gorduras diferentes, o que delimita quando cada uma deve ser utilizada na alimentação.

A gordura presente na manteiga é a saturada, facilmente digerida pelo corpo e utilizada para fornecer energia e produzir hormônios, o que tem um aspecto positivo. Mas, em grandes quantidades, pode apresentar riscos à saúde, como mostra um estudo publicado na revista JAMA Internal Medicine.

Já a margarina, na qual as gorduras presentes são as insaturadas, pode provocar um aumento no colesterol considerado “bom” (HDL) e diminuir o considerado “ruim” (LDL). No entanto, a presença da gordura trans no alimento de origem vegetal é considerado um ponto negativo.



Quimicamente alterada, ela não é facilmente digerida pelo organismo e por isso, pode se acumular tanto no sangue quanto em órgãos importantes. Versões atualizadas de margarina sem gordura trans, consideradas melhores, já podem ser encontradas no mercado.

Por isso, segundo a especialista entrevistada pelo Globo, pessoas que estão tentando controlar o colesterol "ruim" devem evitar a manteiga. Mas as margarinas contendo gordura trans não são boas alternativas a ela.

Então, qual escolher?

O debate científico, a partir da publicação de estudos e análise dos pares, ainda não chegou a uma conclusão amplamente aceita sobre qual das duas é a mais "saudável". Por isso, elas podem ser consumidas de acordo com as necessidades individuais, sempre com moderação.

Conforme mostra um artigo da Harvard Health Publishing, site da Escola de Medicina de Harvard, um competidor potencial que pode substitui-las quando o assunto são benefícios é o azeite. Ele é rico em gorduras mono e poliinsaturadas, associadas à produção do LDL (colesterol bom), sem outros fatores negativos.

"Da próxima vez que você rasgar um pão ou pão quente, considere mergulhá-lo em azeite em vez de cobri-lo com manteiga", indica o site especializado.

