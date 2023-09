A- A+

SAÚDE Mito ou verdade: chiclete fica sete anos no estômago? Entenda Quem nunca ficou preocupado com o mal que as gomas de mascar engolidas acidentalmente poderiam provocar?

Neste sábado é celebrado o Dia Internacional do Chiclete. Existe um mito de que toda vez que engolimos um chiclete, ele permanece no nosso estômago por cerca de 7 anos. Quem nunca ficou preocupado com o mal que as gomas de mascar engolidas acidentalmente poderiam provocar?

"Não tenho ideia de onde veio o mito – só posso imaginar que foi sugerido porque alguém queria impedir que seus filhos mascassem chiclete", disse Simon Travis, professor de gastroenterologia clínica na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em entrevista à rede de TV CNN.

Quem nunca foi advertido de que "engolir chiclete faz mal"? Ou que a goma de mascar poderia "grudar em todos os órgãos"? O médico garantiu que engolir chiclete não é perigoso — desde que não sejam engolidos três ou mais chicletes por dia. Neste caso extremo, o doce pode causar uma obstrução digestiva.

Travis explicou que o chiclete engolido passa pelo estômago, chega ao intestino e é eliminado "inalterado" por meio das fezes.

"Há casos de goma de mascar que se aloja no intestino de bebês e até de crianças, se engolirem muito, e isso causa obstrução. Mas em mais de 30 anos de prática gastronômica especializada, nunca vi um caso", detalhou o gastroenterologista.

Quando que engolir chiclete pode ser um problema?

Segundo especialistas, é necessário procurar uma emergência após engolir um chiclete se a pessoa sentir dor ou tiver engolido uma grande quantidade de gomas de mascar.

Engolir acidentalmente um chiclete pode fazer mal também a pessoas que apresentem problemas no trato intestinal, como torções e inflamações graves.



"Se as coisas estiverem abertas e não houver bloqueios, não houver estreitamentos, as coisas vão correr bem”, disse a gastroenterologista Leila Kia, professora associada de medicina na Escola de Medicina Feinberg da Universidade Northwestern, em Chicago, à CNN. "Se houver um estreitamento ou se você tiver uma inflamação muito grave por qualquer motivo, ou se tiver um problema de motilidade, onde seu estômago ou cólon não está esvaziando da maneira que deveria, então certamente engolindo algo como chiclete ou algo que não pode se quebrar, isso pode ficar por aí e realmente causar problemas".

A doença de Crohn, por exemplo, é uma causa comum de inflamação no trato gastrointestinal e pode causar estreitamento. Por esse fato, geralmente recomendam uma dieta com baixo teor de resíduos para os pacientes de Crohn, como evitar frutas e vegetais crus, nozes e sementes, pipoca e chicletes.

Pacientes submetidos a algum tipo de cirurgia devido a cânceres localizados no aparelho digestivo também estão propensos a estreitamentos, como explica a médica.

"Certamente, se você engolisse muitos chicletes, isso poderia se tornar um problema se você tivesse apenas um estômago minúsculo ou se sua anatomia tivesse sido reorganizada, o que é essencialmente o que acontece quando você faz uma cirurgia gástrica", explicou a gastroenterologista, que também nunca presenciou um caso de remoção de chicletes no corpo de seus pacientes.

