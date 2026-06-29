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Atletas Mito ou verdade: depilar a perna ajuda no desempenho do jogo? A questão da aerodinâmica é importante na natação para aumentar a velocidade dos nadadores, mas será que temos a mesma função no futebol?

Nadadores profissionais depilam as pernas para melhorar o desempenho nas competições. A raspagem elimina o atrito dos pelos com a água, permitindo que o nadador deslize de forma mais fluida. Isso pode ajudar, por exemplo, a ganhar alguns milésimos de segundos que garantem uma medalha. Porém, no futebol, a raspagem é indiferente quando o assunto é desempenho.

"Aumenta zero para os jogadores. A depilação, no caso do futebol e até no atletismo, otimiza a fisioterapia e a recuperação de lesões. A massagem de liberação miofacial (método que visa desfazer nós e contraturas, devolver a elasticidade muscular, aliviar dores crônicas e melhorar a amplitude de movimento), por exemplo, machuca muito quando tem pelo", afirma o preparador físico e especialista em atletas de alto nível, Marcio Atalla.

A depilação ainda é higiênica no caso do futebol porque facilita a limpeza e cicatrização de cortes, evita infecções e torna a aplicação de bandagens mais fácil e eficiente.

"Muitos atletas usam a fita kinésio, que é uma bandagem elástica adesiva terapêutica utilizada na fisioterapia e esportes. Aplicada sobre a pele, ela alivia dores, reduz inchaços e melhora a circulação sanguínea e linfática, e ela não machuca se tiver sem pelo, mas a depilação em si tem muito a ver com a recuperação do jogador", explica Atalla.

A falta de pelos no futebol também ajuda na evaporação do suor, mantendo a temperatura corporal mais estável e proporcionando maior conforto debaixo dos meiões e caneleiras. A questão da aerodinâmica, embora faça diferença crucial em esportes como ciclismo ou natação, no futebol é praticamente imperceptível.

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